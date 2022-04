InterPlayers incentiva destinação correta de resíduos e plantio de árvores

O hub da saúde e bem-estar, a InterPlayers, se mostra alinhada à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) ao firmar parceria com a Global Susten para destinação correta de seus resíduos sólidos. Por meio dessa parceria, somente em setembro de 2021, a InterPlayers encaminhou para reciclagem 348,6 kg de materiais. Foram 183 kg de sucata de ferro; 56,4 kg de placas de circuito; 92,5 kg de plásticos; 10,4 kg de fios e cabos elétricos; e 6,3 kg de alumínio. Os recursos gerados por meio desses materiais proporcionaram o plantio de dez árvores.

Saúde é um estado de boa disposição física e psíquica. Em outras palavras, é uma situação de bem-estar do ser humano que, para acontecer, depende do equilíbrio dinâmico entre o organismo e seu ambiente. Para que isso ocorra, é necessário vivermos em um mundo em que ar puro, água limpa e alimentação estejam disponíveis a todos. Não por acaso, o Dia Mundial da Saúde, comemorado em 7 de abril, este ano tem como tema “Nosso Planeta, Nossa Saúde”. A ideia é conscientizar a sociedade sobre a importância da economia sustentável para a melhoria das condições de vida na Terra.

Alinhada a essa preocupação, a InterPlayers mantém parceria com a empresa Global Susten para a destinação correta de resíduos sólidos. A iniciativa, além de sustentável, está de acordo com a Lei Federal nº 12.305/10, que regula a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Por ser uma empresa do setor de tecnologia, a InterPlayers não gera tantos resíduos ou sobras para descarte como acontece, por exemplo, em uma indústria manufatureira.

No entanto, sempre há equipamentos, peças eletrônicas e suprimentos que precisam ser substituídos, o que é feito de forma responsável. Segundo o diretor de TI e Soluções, da InterPlayers, Rodrigo Galesi, equipamentos eletrônicos, por exemplo, são compostos por plásticos, metais de diversos tipos, que podem ser reciclados. E sabemos que a reciclagem, além de contribuir para a redução da extração de matérias-primas da natureza, colabora para que esses materiais não poluam o meio ambiente, principalmente as águas. Sem contar o fator social, pois muita gente obtém renda reciclando materiais.

O certificado de destinação final de resíduos emitido em setembro do ano passado, por exemplo, mostra que naquele mês a InterPlayers entregou à Global Susten 348,6 kg de materiais recicláveis. Foram 183 kg de sucata de ferro; 56,4 kg de placas de circuito; 92,5 kg de plásticos; 10,4 kg de fios e cabos elétricos; e 6,3 kg de alumínio. Mais do que a correta destinação e a devida reciclagem dos resíduos, a parceria possibilita que a InterPlayers contribua indiretamente com a Instituição Global Tree, cuja finalidade é aproveitar parte dos recursos obtidos com a reciclagem de matérias para patrocinar o plantio de árvores e o reflorestamento.

“Somente este lote de resíduos sólidos que enviamos proporcionou o replantio de dez árvores. E a intenção é que os resíduos gerados por nós não se transformem em lixo, e sim em novos produtos, em emprego e renda para vários trabalhadores”, declara o executivo da InterPlayers.

Para ele, o importante é o engajamento. Cada um deve fazer a sua parte neste processo, independentemente do volume. Nosso planeta agradece.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também