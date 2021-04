iFood e Elo lançam cartão único para refeição e alimentação, válido online

O iFood e a Elo acabam de fechar uma parceria inédita para oferecer um cartão corporativo único que pode ser usado como vale-refeição e vale-alimentação. O cartão pode ser usado em restaurantes e mercados tanto físicos quanto online.

“A parceria com a Elo representa uma inovação no mercado de benefícios e possibilita diversos pontos positivos para os estabelecimentos. Além do cartão ser aceito tanto online como offline em todo o Brasil, os parceiros não terão nenhuma taxa extra além das já acordadas com as maquininhas de cartões. A aceitação do novo cartão possibilita um aumento nas possibilidades e oportunidades de venda”, afirma Paula Rabelo, diretora do iFood Benefícios.

A aliança entre a empresa de delivery online de comida e a de tecnologia de pagamentos oferece aos estabelecimentos comerciais do ramo alimentício adesão e aceitação do novo cartão sem taxa adicional. Além da aceitação do iFood Benefícios nos mais de 270.000 estabelecimentos cadastrados no app do iFood, o primeiro cartão físico da foodtech chega ao mercado com aceitação em 4 milhões de estabelecimentos como restaurantes, padarias, mercearias, supermercados e redes atacadistas. Os clientes têm direito aos benefícios e promoções dos cartões Elo.

“Estamos lançando no mercado um produto único, que traz vantagens tanto para empresas e colaboradores quanto para os estabelecimentos. É inovador no mercado de benefícios corporativos”, afirma Jacó Silva, diretor de desenvolvimento de negócios da Elo

