Hospital Care adquire Hospital Policlínica de Cascavel e avança no Paraná

A Hospital Care, holding administradora de serviços de saúde, segue sua estratégia de consolidação do mercado por meio da atuação de hubs. Anunciados ontem, 30, a aquisição de 60% das ações do Hospital Policlínica Cascavel e também investimentos para ampliação e melhorias da instituição, levam a empresa à sua sétima praça de atuação — segunda no Paraná —, ao lado de Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), São José do Rio Preto (SP), Sorocaba (SP), Curitiba (PR) e Florianópolis (SC), atingindo o número de mais de 1.300 leitos hospitalares no Brasil.

O objetivo do Hospital Care é seguir adiante em seus planos de expansão e elevar ainda mais o patamar de qualidade no atendimento ao público da região de Cascavel. Fundado em 1968, o Hospital Policlínica Cascavel, referência em atividades médicas e hospitalares de alta complexidade na região, possui atualmente 129 leitos e está em expansão.

A unidade possui área de UTI adulta, neonatal, cardiológica, maternidade, além de hemodinâmica própria e um corpo clínico qualificado composto de mais de 340 médicos especialistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e técnicos de enfermagem. O Hospital é certificado pela Organização Nacional de Acreditação (ONA), atuando com foco na segurança do paciente por meio da qualidade de todos os processos e sendo reconhecido pelo atendimento humanizado.

Segundo Rogério Melzi, CEO da Hospital Care, a parceria com o Hospital Policlínica Cascavel reforça a estratégia de crescimento na Região Centro-Sul do Brasil e marca a chegada em uma importante região do país. “Tanto a cidade de Cascavel quanto o Hospital Policlínica têm características importantes que vão ao encontro do nosso objetivo de desenvolver polos de atendimento e contribuir com o acesso e a qualidade do sistema de saúde de toda uma região”, afirma.

O plano de chegada em Cascavel prevê a ampliação no número de leitos, a aquisição de equipamentos mais modernos, novas estruturas para as cirurgias de alta complexidade e melhorias na estrutura da UTI cardiológica, que já é referência na cidade. Esses avanços vão tornar o Hospital Policlínica Cascavel um dos mais completos da região e também irão contribuir para a criação empregos diretos e indiretos na cidade.

Para Izabela Lazarini, diretora-executiva do Hospital Policlínica Cascavel, o momento é também de muito otimismo com a parceria. “Somos referência em assistência à saúde em Cascavel e região, unindo-nos à Hospital Care, acrescentamos a experiência de gestão de uma equipe que administra hospitais em todo o país. Uma fusão que proporciona imenso ganho em tecnologia, inovação e ampliação dos serviços oferecidos, resultando na otimização do atendimento e na capacidade de cuidar de muitas outras vidas, com foco sempre na segurança, no atendimento humanizado e no cuidado com nosso bem maior: a saúde”, diz.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube