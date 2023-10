Healthtech oferece aparelhos de monitoramento em tempo real

Incluindo aparelhos para monitoramento de pressão arterial, glicemia e outros sinais vitais, o programa Blue 360 é a aposta da operadora Blue para a criação de uma abordagem centrada no paciente.

A ideia é permitir, através do uso de tecnologia de ponta, maior poder de personalização, diagnósticos precisos e atendimento médico mais eficaz. Entre os aparelhos, ou “gadgets” do programa de saúde estão:

Blue Watch : que faz monitoramento de pressão arterial e batimentos cardíacos , verificado pela FDA.

O Blue Stick: dispositivo vestível descartável que monitora a glicemia e envia informações para a central de enfermagem que realiza o monitoramento de saúde e evita possíveis eventos de saúde.

Segundo Izaias Pertrelly, CEO da Blue, os gadgets são compatíveis com smartphones e outros dispositivos móveis, permitindo que os pacientes tenham acesso instantâneo aos seus dados de saúde. O aplicativo do programa inclui histórico médico, agendamento de consultas e exames e canal de comunicação direta com os profissionais de saúde.

“Segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Brasil contava com cerca de 50 milhões de pessoas beneficiadas por planos de saúde privados em 2022 e o setor vem enfrentando desafios como altos custos e baixa qualidade no atendimento, mas as healthtechs querem driblar esses problemas e o Blue 360 é um grande aliado nos cuidados com a saúde, facilitando o dia a dia de pacientes e profissionais do setor”, afirma Izaias.

Democratização e personalização

Blue Saúde está determinada a democratizar o acesso à saúde através da personalização do atendimento. Esta abordagem revolucionária vai além dos serviços básicos oferecidos pelos planos tradicionais, proporcionando uma experiência mais humana e eficiente para os pacientes.

“Ao combinar tecnologia, cuidados personalizados e um modelo de negócio inovador, a Blue se posiciona como uma pioneira no setor de saúde suplementar, liderando o caminho para um futuro onde o cuidado de saúde é mais acessível, eficaz e humano”, afirma o CEO.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Campanha visa arrecadar até R$ 4,5 mi para o ensino público de São Paulo

Hospital Santa Catarina investe em inovação no tratamento oncológico

A (in)visibilidade dos médicos no mundo digital