Campanha visa arrecadar até R$ 4,5 mi para o ensino público de São Paulo

O ensino público é um importante tópico dentro do assunto transformação social. Apesar de este ser um senso comum, poucos sabem como influenciar políticas públicas e viabilizar um futuro melhor para as mais de quatro milhões de crianças que dependem do ensino gratuito do estado. É para este fim que a campanha "Levante a Mão pela Educação" foi lançada, visando arrecadar fundos para contribuir para a formação de crianças e jovens no estado de São Paulo.

A iniciativa foi criada pela Parceiros da Educação, uma entidade privada sem fins lucrativos que atua há 20 anos no país, e tem como objetivo ambicioso ajudar a transformar o ensino público do estado e torná-lo referência na América Latina até 2040. Qualquer pessoa pode contribuir e a instituição estima que 30 reais são suficientes para impactar a educação de um aluno.

Metas da iniciativa

A meta de arrecadação é robusta e chega a R$ 4,5 milhões. Para firmar o compromisso com a causa e impulsionar as boas ações, os empresários e executivos que já são parceiros fixos da entidade se comprometeram a triplicar o valor de cada doação, ou seja, para cada mil reais doados, a organização receberá mais dois mil reais, totalizando três mil reais em concessões. Desta forma, estes mil reais se transformam em três mil, e podem ajudar cerca de 100 crianças paulistas a concluírem um ano letivo completo.

“A educação é muito mais do que um livro, uma sala de aula e um professor. Ela é a ponte para um futuro melhor, o portal para um mundo maior e, certamente, uma das principais ferramentas de transformação positiva na vida de uma criança. Por isso, nós da Parceiros da Educação, trabalhamos há mais de duas décadas, apoiando escolas públicas, redes municipais e regionais de ensino do Estado de São Paulo, potencializando o investimento público, de forma a garantir ensino de qualidade para todos os estudantes. Mas, essa é uma lição coletiva, não fazemos nada sozinhos. E queremos ir mais longe, transformar mais escolas, então, cada mão erguida agora conta!”, diz Jair Ribeiro, fundador da Parceiros da Educação.

Investimento em educação no Brasil

De acordo com dados do relatório “Education at a Glance”, divulgado em setembro de 2023, o Brasil investe menos de um terço na educação básica pública em comparação aos demais países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), ficando à frente apenas do México e África do Sul. O valor anual dedicado a cada aluno no país é de US$3.583, enquanto a média em países desenvolvidos é de US$10.949.

Ribeiro explica que, para um país com cerca de 45 milhões de alunos em escolas públicas, a ideia de que investimos o suficiente é ilusória. O especialista reforça, ainda, que os recursos da sociedade civil podem potencializar os investimentos públicos, tornando-os mais eficientes.

As contribuições não possuem valor mínimo, mas a organização separou cinco “Parcerias” principais: Parceiro 100 alunos (R$1.000,00); Parceiro 500 alunos (R$5.000,00); Parceiro Mil alunos (R$10.000,00); Parceiro 5 mil alunos (R$50.000,00); e Parceiro 10 mil alunos (R$100.00,00). A arrecadação é feita pela Charidy, uma solução inteligente de crowdfunding. A plataforma automaticamente já triplica o valor doado, mostrando ao participante o montante total que chegará na campanha em seu nome.

20 anos de trabalho com a educação do estado

Com ações diretas na parte pedagógica, de gestão, de infraestrutura e no engajamento com a comunidade, a ONG impacta atualmente cerca de 370 mil alunos em mais de 600 escolas.

“Temos orgulho de dizer que nossos programas são responsáveis por um aumento médio de mais de 40% nos índices de aprendizagem dos alunos e que o material didático desenvolvido por nossos especialistas para a volta às aulas, logo após a pandemia, ajudou na recuperação de mais de 7,5 milhões de estudantes da rede pública Brasil afora”, declara Rafael Machiaverni, diretor geral da ONG.

Com atuação reconhecida e apoiada por renomados apoiadores, como Ana Maria Diniz, Carlos Jereissati, Celso Loducca, Luiz Fernando Figueiredo, Luis Stuhlberger, Priscila Rodrigues, Roberto Sallouti, Walter Schalka, e muitos outros; a Parceiros da Educação possui um histórico de sucesso. Na primeira campanha de arrecadação, realizada em 2018, por exemplo, a organização angariou R$ 3,1 milhões.

