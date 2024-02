Gosta de programação? Confira as 5 linguagens mais populares do mundo

O Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025. É o que diz um levantamento feito pelo Google. Diante desse número, tem muita gente se preparando para agarrar uma oportunidade de trabalho na área de TI quando ela aparecer.

Um dos jeitos de fazer isso é estudar programação. A gente separou então as cinco linguagens mais usadas em 2023 no Brasil, segundo a plataforma de desenvolvedores GitHub, para você escolher qual aprender.

1 JavaScript

A mais popular pelo terceiro ano consecutivo.

É uma linguagem utilizada principalmente para desenvolvimento web, permitindo elementos interativos em sites, como animações, validação de formulários e conteúdo dinâmico.

2 Python

É utilizada em diversos domínios devido à sua facilidade de aprendizado, legibilidade e ampla gama de aplicações. É uma excelente escolha tanto para programadores novatos quanto experientes.

Pode ser utilizada para desenvolvimento web, análise de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina, automação e scripts, além de desenvolvimento simples de jogos.

3 TypeScript

Esta foi desenvolvida pela Microsoft e estende o JavaScript ao adicionar tipos estáticos. Isso auxilia na detecção prévia de erros, tornando o código mais robusto e legível, especialmente em projetos maiores.

Pela primeira vez o TypeScript ultrapassou o Java.

4 Java

Versátil, segura e de bom desempenho. Pode ser utilizada para o desenvolvimento de aplicativos móveis, software empresarial, aplicações web e desktop, sistemas embarcados e IoT, além de jogos.

5 Shell

É principalmente utilizada para automação de tarefas e interação com sistemas operacionais.

O aumento do uso do Shell em todo o mundo indica uma expansão duradoura em operações e trabalho de infraestrutura como código no desenvolvimento open source.

A preferência dos brasileiros

Nos dados da GitHub chama a atenção o fato de que, no Brasil, a linguagem Shell está entre as cinco primeiras, enquanto, em escala global, ela ocupou a nona posição.

A quinta linguagem de programação mais popular no ranking mundial foi o C#, que ocupou o nono lugar no ranking brasileiro.

Inteligência artificial facilitando o aprendizado

As universidades no Brasil formam pouco mais de 50.000 pessoas a cada ano no setor de tecnologia.

A provável escassez de mão de obra qualificada na área pode ser remediada pelo uso de Inteligência Artificial.

Já existem ferramentas de codificação de IA como o GitHub Copilot, que estão ajudando a reduzir as barreiras de entrada no desenvolvimento de software.

A IA pode ajudar as pessoas desenvolvedoras a estudar novas linguagens de programação e possibilitar uma tradução sem esforço.

57% das pessoas desenvolvedoras acreditam que as ferramentas de codificação de IA ajudam a aperfeiçoar suas habilidades em linguagens de programação.

"Acreditamos que a inteligência artificial transformará a maneira como o mundo desenvolve software, resultando em um aumento da produtividade e, o mais importante, em profissionais mais felizes", afirma Julio Viana, Gerente Regional do GitHub no Brasil.

