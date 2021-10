Gamificação: como a tecnologia pode aumentar o engajamento interno

Por Bruno Favari*

Garantir o engajamento das equipes em atividades internas é sempre um desafio para as empresas e por se tratar de um fator de grande importância para o desenvolvimento dos colaboradores e realização dos objetivos gerais das organizações, é imprescindível investir em ferramentas que auxiliem a resolver essa questão. A gamificação é uma ferramenta que tem crescido no mercado como uma forma de incentivar e dar ânimo aos colaboradores.

O que é gamificação?

Gamificação tem origem da palavra “game” (jogo) e tem como proposta o “aprender brincando”. A metodologia consiste basicamente em transformar situações comuns e cotidianas em um tipo de jogo, implantando sistemas de pontuação e de competição entre os colaboradores com a finalidade principal de motivar o engajamento interno.

Com a implementação dessa metodologia, o aumento do engajamento interno acontece de forma natural uma vez que a competição envolve o colaborador de forma emocional. Ou seja, ele entende onde precisa chegar, o que precisa fazer para chegar lá e quais as etapas necessárias até alcançar o objetivo.

Além de melhorar o engajamento, a Gamificação pode ser usada para diversas finalidades dentro de uma organização, como por exemplo:

Produtividade

A partir de ferramentas como o Universo do Tempo da Pontomais, em que a ideia é que os colaboradores passem a registrar com maior precisão os pontos de trabalho, a gamificação pode levar a um aumento da produtividade. Dessa forma, os gestores e responsáveis pelas áreas conseguem ter uma visão mais sistêmica do comprometimento e motivação de cada colaborador.

Foco

O foco na gamificação é uma consequência das etapas criadas dentro desse universo. Se o objetivo final interessar aos colaboradores e os passos para alcançar esse objetivo estiverem claros, eles tendem a se concentrar no processo até que a finalidade seja alcançada, mantendo-se mais focados nas atividades propostas.

Determinação

A determinação está diretamente ligada à motivação dos colaboradores de fazerem aquele objetivo final acontecer, seja ele a finalização de um projeto ou uma meta geral em que é necessária a participação constante de todos.

Ao ter uma estrutura como a da gamificação, em que é possível ver todas as pontas do jogo (etapas — objetivo — recompensas), é mais fácil manter a equipe ativa e determinada a finalizar aquele escopo de atividades.

Autoavaliação e acompanhamento de desempenho

Por se tratar de uma ferramenta baseada em etapas, ou fases de um jogo, a Gamificação também facilita a visualização de desempenho, já que é possível mensurar as entregas de acordo com as etapas superadas. Além disso, também é um exercício onde o colaborador é capaz de auto avaliar o próprio desempenho e buscar formas de melhorar.

Gamificação é diferente de jogo?

Por mais que a gamificação tenha a derivação de uma estrutura de brincadeira, competição e jogos, a sua intenção é outra. Enquanto um jogo possui o objetivo único de entreter, a gamificação aplica mecânicas à realidade dos participantes, envolvendo objetivos diferentes.

E quando aplicada a realidade empresarial, esses objetivos podem estar diretamente ligados ao desempenho individual de cada colaborador.

Tipos de Gamificação

Apesar de ser uma tendência que cresceu no meio digital, principalmente por conta dos novos modelos de trabalho a distância, a gamificação pode ser tanto digital quanto analógica.

A Gamificação Analógica acontece fora dos dispositivos eletrônicos e utiliza materiais físicos para acontecer. Muito similar aos jogos de tabuleiro, cartas e dinâmicas presenciais que contenham essa ideia de jogo como plano de fundo, esse modelo de Gamificação só pode ser realizado presencialmente e costuma ser mais utilizado para atividades de aprendizado ou de tomada de decisões básicas dentro das organizações, como por exemplo votar a importância e/ou prioridade das atividades do mês/semana.

Já a Gamificação Digital traz um universo online que possibilita a participação de colaboradores remotamente, o que aumenta em quatro vezes a participação dos mesmos e acelera o processo de aprendizagem. Para a implementação desse modelo é necessário fazer uso de ferramentas digitais e plataformas que possuem uma infraestrutura pronta para o uso ou, para empresas que possuem o desejo de uma interface própria, o desenvolvimento de um ambiente digital próprio.

*Bruno Favari é gerente de Desenvolvimento na Pontomais

