FSB Holding anuncia novo sócio-diretor e mudanças em sua área de novos negócios

Ele terá a função ampliar o mercado do ecossistema de reputação da holding, que reúne a Jotacom (publicidade), Deck (influência), Nexus (pesquisa), Seta (relações governamentais), Beon (ESG) e Bússola (conteúdo), além das agências de PR FSB, Loures e Giusti. Ele trabalhará com as diretoras Gabriela Gaspari, Bruna Sion e Mayra Marques, além de uma equipe de 30 profissionais.

Com mais de 20 anos de experiência em comunicação, marketing e relações governamentais empresas como Hotmart, UnitedHealth Group, Syngenta e Bayer, Leandro sucede Cauê Madeira, sócio-diretor que assume a recém estruturada iaLAB, dedicada à cultura e negócios impulsionados por Inteligência Artificial, que também receberá amplos investimentos da empresa.

