Grupo FSB lança a Beon, sua consultoria de estratégia ESG

O grupo FSB, maior holding de relações públicas do Brasil, anuncia a criação da Beon, área de negócios que atua com consultoria de estratégia em sustentabilidade. O objetivo é gerar impactos socioambientais positivos enquanto apoia clientes em suas jornadas de ESG (aspectos Ambientais, Sociais e de Governança, na sigla em inglês).

Para liderar essa frente, contamos com Danilo Maeda, consultor de sustentabilidade e jornalista que nos últimos anos desenvolveu projetos na área para empresas e organizações de diversos segmentos.

Para Alexandre Loures, sócio do grupo FSB, “a experiência do profissional se complementa com as capacidades já existentes no grupo para enfrentar os desafios da jornada convergente entre comunicação corporativa e sustentabilidade”.

O desenvolvimento desta frente nasceu a partir da incubadora de projetos do programa Sociedade FSB e foi motivado pela demanda crescente por soluções no tema, além de ser uma oportunidade de crescimento para a holding, que visa construir um ecossistema de serviços e estratégias de comunicação e engajamento para os clientes. A concepção de que as empresas têm como objetivo único gerar valor para os seus acionistas tem dado lugar a uma nova leitura sobre o papel e propósito das empresas.

“Vivemos a emergência do capitalismo de stakeholders e da economia regenerativa. Neste momento de transformação e de grandes desafios, as empresas são vistas como parte do problema — e da solução. Por isso, é fundamental colocar o engajamento dos stakeholders no centro da estratégia”, declara Marcos Trindade, sócio e CEO do grupo FSB.

A nova área nasce com dois clientes ativos e atua em projetos de consultoria feitos sob medida e serviços como avaliação de materialidade, agenda estratégica de sustentabilidade, posicionamentos e narrativas, gestão de indicadores, relatos integrados e projetos socioambientais, além de treinamentos e programas de engajamento e comunicação em ESG. O diferencial da Beon é a união da expertise em comunicação do grupo FSB com um conhecimento profundo em metodologias e ferramentas de sustentabilidade, que aceleram a geração de valor compartilhado para marcas e empresas.

“A metodologia que aplicamos, chamada Ciclo da Sustentabilidade, contribui para a definição de estratégias consistentes, que aliam as prioridades do negócio com as expectativas dos stakeholders. Queremos apoiar e dar protagonismo aos clientes nesta jornada de transformação conjunta. Os desafios são grandes, o tempo é curto e boas alianças são fundamentais”, afirma Danilo Maeda, head da Beon.

Esta é a quarta novidade que o grupo FSB lança durante o ano. Recentemente a holding divulgou a aquisição da Giusti Comunicação e o lançamento da F5 Business Growth, agência de transformação digital e desenvolvimento de negócios voltada para a construção de máquinas de venda digitais. Também lançou a Game&Change, frente de negócios desenhada para elaboração de estratégias de marca e comunicação dentro do ambiente gamer.

O grupo FSB conta com as empresas: FSB Comunicação, Loures Consultoria, Instituto FSB Pesquisa, F5 Business Growth, Giusti Comunicação e a plataforma Bússola, lançada em parceria com a Exame.

“Acompanhamos as tendências de mercado e todas as mudanças do setor. Nosso objetivo é entregar um atendimento estratégico diferenciado, que atenda a todas as necessidades dos nossos clientes”, afirma Diego Ruiz, sócio do grupo FSB e responsável pelas áreas de inovação, expansão e M&A.

