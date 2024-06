Fintech com apenas 4 anos fecha parceria que pode garantir seu primeiro bilhão em transações

Você sabe o que é um composable commerce? O modelo de serviço funciona como uma plataforma de e-commerce, mas com uma dedicação extra à personalização e criação de soluções completas para os varejistas, atacadistas e suas lojas virtuais.

Valendo US$ 1 bilhão na bolsa americana, a VTEX é a plataforma de e-commerce que mais cresce no mundo, segundo dados do “IDC Worldwide Digital Commerce 2019 Market Share”.

A empresa oferece, na sua abordagem composable, cadastro de produtos, a integração de meios de pagamento, o cálculo de frete e outras funcionalidades.

No Brasil, há 50 provedores de pagamento para o público B2C. Só o que faltava era uma opção de crédito para clientes B2B.

Aí entra a fintech Tino, nova parceira da VTEX que irá disponibilizar o serviço. Com mais de 40 mil lojistas em sua base, e com projeção de transacionar mais de R$ 1 bilhão este ano, a expectativa da parceria é de crescimento exponencial e expansão na sua participação de mercado do setor.

As expectativas das empresas

A Tino espera auxiliar na transformação digital de grandes indústrias e distribuidores, gerando mais de R$500 milhões em transações no primeiro ano da parceria.

Para a VTEX, oferecer uma solução de crédito para o B2B é especialmente vantajoso, pois atende a necessidade do varejo de alinhar o fluxo de caixa através de prazos com seus fornecedores, as indústrias e distribuidores.

“Consideramos a solução oferecida pela fintech arrojada e que promete eliminar os desafios de crédito que há muito assombram a indústria e, consequentemente, nossos clientes na VTEX”, diz Rafaela Rezende, gerente geral da empresa no Brasil.

Por que a VTEX escolheu a Tino?

A Tino, criada em 2020 por Luís Eduardo Cascão e Pedro Sônego, lista as seguintes vantagens como diferencial competitivo e principais atrativos identificados pela VTEX na negociação da parceria:

Liberação de crédito em até 2 minutos no ambiente de compra, evitando o abandono de carrinho

Solução antifraude , acabando com o risco de perdas significativas

Multicanalidade , viabilizando vendas no checkout ou com o auxílio do vendedor

Integração simplificada , já adaptada para o ambiente VTEX.

“Temos um modelo sofisticado de limite de crédito e experiência de pagamento. Em uma única linha de código, incorporada na plataforma de vendas dos fornecedores, garantimos 100% do valor das vendas, enquanto reduzimos custos e potencializamos a conversão e o ticket médio”, completa Cascão.

Em novembro de 2021, a empresa captou, na série A, R$ 176 milhões em rodada liderada pela Addition. Dois meses antes, recebeu seu investimento seed – na ordem de R$45 milhões – da Kaszek, Monashees, GFC e ONEVC.

