FGV abre inscrições do pré-vestibular gratuito para jovens de baixa renda

O Instituto GPA está apoiando pelo oitavo ano consecutivo uma das três turmas do Cursinho FGV, que prepara e capacita jovens de baixa renda para o vestibular. O repasse financeiro contribui para a manutenção do cursinho, que tem duração de um ano, realizado aos sábados. Os participantes selecionados recebem por meio do cursinho FGV auxílio-alimentação, em forma de refeição nos dias de aula e auxílio-transporte com valor máximo de 25 reais ao dia.

Os interessados em participar do Cursinho FGV devem morar na cidade de São Paulo e região; ter renda inferior ou igual a 1,5 salário-mínimo (1.567,50 reais) per capita; e cursar o terceiro colegial ou já ter concluído em escola pública ou particular com bolsa integral.

A seleção realizada pelo Cursinho FGV é composta de seis fases: inscrição online, envio de carta de interesse com os documentos do sistema de bonificação, prova de conhecimentos gerais, redação, entrevista para avaliação de perfil e matrícula com os documentos gerais. As inscrições devem ser realizadas pelo site do Cursinho FGV até o dia 1º de novembro.

“Esperamos com esse apoio que esses jovens tenham a capacidade de concorrer, de maneira mais igualitária, no processo do vestibular de faculdades de excelência do país. Dessa forma, contribuímos para o desenvolvimento das suas carreiras e melhor acesso ao mercado de trabalho”, afirma Renata Amaral, gerente do Instituto GPA.

Para Giovanna Olivério, diretora de relações externas no Cursinho FGV, “o apoio do Instituto GPA ao Cursinho FGV é de extrema importância e um grande facilitador para o fornecimento de benefícios aos nossos alunos. Contamos com essa parceria para atender aos alunos da melhor forma possível e para que tenham uma ótima experiência na preparação para o vestibular e na conquista de seus sonhos. Os alunos do Cursinho FGV vêm alcançando resultados incríveis nos vestibulares e ingressando nas melhores universidades do país”.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube

Veja também