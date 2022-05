Fesa e Edu Lyra da Gerando Falcões debatem habilidades dos novos talentos

Quando falamos sobre inclusão é difícil não mencionar a importância de habilidades socioemocionais. Afinal, saber se comunicar bem, ter resiliência, curiosidade, entre tantas, é uma demanda latente para as empresas que buscam novos talentos.

E para tratar desse tema, a FESA Group convidou Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões, para falar sobre como a organização atua para ajudar na preparação de jovens no desenvolvimento dessas habilidades. A conversa acontecerá no dia 19 de maio (quinta-feira), das 17h às 18h, e é aberta para a jovens de todo o país, executivos e profissionais das áreas de recursos humanos e diversidade e inclusão. A inscrição é gratuita.

O encontro será moderado por Carlos Guilherme Nosé, CEO e sócio da Fesa Group, que também vai estar acompanhado de Jaime Almeida, diretor e sócio de Diversidade e Inclusão da Fesa Group, e de Renata Schiavone, CLO e confundadora da Trillio Academy.

Faça sua inscrição e participe enviando suas perguntas.

