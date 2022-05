ICF Brasil fecha parceria com startup para aproximar clientes e coaches

Melhorar ainda mais a experiência proporcionada aos clientes e promover a transformação digital, otimizando as maneiras para os clientes localizarem as melhores ofertas de coaching foram alguns dos motivos visualizados pela ICF Brasil (International Coaching Federation) ao firmar uma parceria com a startup brasileira climby, especializada em plataformas digitais para empresas e gestores de desenvolvimento humano.

A partir desse acordo, os coaches credenciados ICF Brasil podem cadastrar gratuitamente suas ofertas de serviços na plataforma Engage, um ambiente criado para quem deseja encontrar e qualificar profissionais e empresas de coaching na América Latina.

O anúncio da parceria será feito na ICW International Coaching Week – evento global on-line que acontece de 16 a 22 de maio –, com uma série de palestras e painéis ligados à atividade de coaching, lideranças de diferentes áreas, RH, entre outros. A edição deste ano traz o tema “Reimagine o Futuro” com o objetivo de discutir o posicionamento do coaching no mundo pós-pandemia.

A iniciativa busca levar aos coaches da ICF Brasil um melhor suporte no ambiente digital. A plataforma permitirá aos profissionais credenciados pela entidade apresentarem seus serviços e gerenciarem os contatos de pessoas e empresas interessadas nos serviços, o que, entre muitos benefícios, auxilia também no desenvolvimento do mercado brasileiro de coaching.

“O objetivo é incrementar as possibilidades de nossos associados para práticas de coaching ainda mais fluida, porque acreditamos na tecnologia como uma grande aliada no processo, além da ética e profissionalismo já bem presentes no dia a dia da instituição”, afirma Cândida Semensato, presidente da ICF Brasil.

A ICF é uma organização global e independente de acreditação e validação de formação em coaching profissional, com mais de 50 mil coaches credenciados, presente em 140 países. A princípio, a plataforma está disponível ao mercado brasileiro, onde hoje se estima que cerca de 6.000 pessoas contratem esses serviços atualmente.

Para Marcos Lemos, CEO da climby, a parceria é resultado de um movimento de transformação promovido pela ICF Brasil há anos no país. Segundo Lemos, a expectativa é “contribuir para melhorar ainda mais os serviços oferecidos aos clientes dos profissionais de coaching.”. “Vimos na ICF Brasil o parceiro ideal para iniciar esse movimento.”

A plataforma Engage foi totalmente desenhada para ser um porto seguro sob a perspectiva de quem está procurando um profissional de coaching. Os coaches cadastrados passam por um processo de curadoria profissional para orientação à melhor forma de apresentar seu perfil e serviços e, no caso da ICF Brasil, checagem da certificação – o que garante que o profissional seguirá rigorosos padrões éticos na prática de coaching, justamente por ter uma formação acreditada pela instituição.

