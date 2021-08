ExxonMobil doa R$1,5 milhão para proteger animais sob risco de extinção

A ExxonMobil anunciou a renovação, por meio do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), do apoio à Associação Mico-Leão-Dourado (AMLD), em Silva Jardim (RJ), e o início de suporte à Associação Peixe-Boi, em Porto de Pedras (AL). As iniciativas visam aumentar a conscientização sobre a preservação de símbolos nacionais e de seus habitats naturais. A contribuição total para os dois projetos é de R$ 1,5 milhão.

O mico-leão-dourado é considerado uma espécie em extinção que vive somente na Mata Atlântica brasileira, e cerca de 2.500 destes animais resistem. Já o peixe-boi é um mamífero marinho criticamente em extinção. Existem, aproximadamente, apenas mil espécimes no Brasil.

