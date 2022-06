Exposição na Casa de Cultura Laura Alvim reúne 20 artistas

Por Bússola

Prestes a comemorar três anos de sua fundação, o Recicla Orla realiza até 11 de junho uma série de atividades com foco na conscientização sobre o impacto dos resíduos na natureza, incluindo uma exposição na Casa de Cultura Laura Alvim, um ciclo de palestras sobre desenvolvimento sustentável no Hotel Fairmont e mutirões de limpeza nas praias de Copacabana e Ipanema.

“Casamos as celebrações do aniversário do Recicla Orla com a Semana Mundial do Meio Ambiente, fazendo uma grande ação de conscientização. Esse evento é muito importante para nós como uma preparação para a RIO+30, sensibilizando todas as esferas sobre o tema”, diz João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

A exposição “Fui Lixo, Sou Arte” na Casa de Cultura Laura Alvim, espaço da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa/Funarj, em Ipanema, reúne mais de 20 obras de nove ecoartistas, com curadoria de Fernanda Cubiaco e Nathalia Barreto. Participam Ana Rocha, André Rongo, Cida Mansur, Davi Rezende, Didi Star, Marcelo Dau, Moema Branquinho, Oseias da Matta Santos e Pablo Aníbal Romero Cardozo que desenvolveram peças produzidas a partir dos resíduos descartados no dia-a-dia.

Com entrada franca, a exposição também vai contar com painéis sobre a história do Recicla Orla, que, em três anos, coletou mais de mil toneladas de resíduos descartados nas praias do Rio. O Recicla Orla é o projeto de sustentabilidade da Orla Rio em parceria com a startup Polen, patrocinado pela iFood. Haverá duas visitas guiadas por dia: uma às 13h e outra às 16h, sendo necessário agendamento prévio por telefone.

Em 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos, o Recicla Orla e a Orla Rio vão apoiar o evento #VemProAbraço, um mutirão de limpeza por toda praia de Copacabana, a partir das 12h. Com 25 postos espalhados na areia, a iniciativa vai ser realizada pela ONG Route Brasil e terá equipe e toda a rede de voluntários do Recicla Orla, que ainda darão um grande abraço na praia.

No mesmo dia, a partir das 14h, o calendário conta também com um ciclo de palestras sobre desenvolvimento sustentável no Hotel Fairmont, em Copacabana. O evento terá a participação de nomes como Sérgio Chamune, cônsul honorário da Finlândia; João Leal, superintendente de Desenvolvimento Econômico e Sustentável do Governo do Estado Rio de Janeiro; e Everton Schmidt, CEO da Praticagem RJ.

No último dia, 11 de junho, o Recicla Orla e iFood vão realizar um mutirão de limpeza na praia de Ipanema, próximo ao quiosque Por do Sol, a partir das 15h. Todos os resíduos recolhidos no dia serão processados e rastreados pela tecnologia blockchain, através da startup Polen, uma das empresas fundadoras do projeto, permitindo a comprovação da logística reversa.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Chega a Minas Gerais programa que plantará 1 milhão de árvores pelo Brasil

Três perguntas de ESG para Ricardo Mussa, da Raízen

Danilo Maeda: Dez boas práticas para compras sustentáveis