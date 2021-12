Exame toxicológico pode gerar passivo de R$ 1,4 bi para motoristas

Por Bússola

A Associação Brasileira de Toxicologia (ABTOX) aponta que, até o fim de novembro, cerca de 300 mil motoristas com CNH C, D ou E perderam o prazo para realizar o exame toxicológico periódico. Todos esses condutores receberão um registro automático na CNH, apontando uma multa de R$ 1.467,35, que será cobrada no momento da renovação da habilitação. A realização do teste é obrigatória.

Afogado em multas

O número pode subir para quase um milhão de condutores penalizados pela perda de prazo para realização do exame ainda este ano. O passivo para a categoria pode chegar a quase R$ 1,4 bilhão, com a soma das multas. Para evitar esse cenário, motoristas com CNH C, D ou E, com validade entre janeiro e abril de 2024, precisam fazer o toxicológico periódico até 31 de dezembro de 2021.

Seguro Celular

A venda de Seguro Celular da Ciclic, insurtech da BB Seguros, cresceu 24% no mês de novembro em relação a outubro, impulsionada pela Black Friday. A campanha representou 34,5% das contratações no mês passado. Para proteger um dos principais itens de desejo nas compras de fim de ano, os smartphones, o público tem procurado cobertura não apenas para roubos, mas também para casos de quebras e danos. Desde o começo de 2021, 87% dos clientes optaram pela proteção mais completa do serviço.

Há muitas vagas

A Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom) estima que o setor de Tecnologia da Informação (TI) demandará cerca de 420 mil profissionais até 2024. O problema é a baixa qualidade na formação de mão de obra brasileira. O país enfrenta risco de um apagão de profissionais qualificados para ocupar os postos vagos. Felipe Furtado, da Cesar School, aponta quais serão as áreas mais demandadas: inteligência artificial e aprendizado de máquina, blockchain, IoT (internet das coisas), cloud computing.

CFO

Atuando desde 2020 como gerente financeiro, Adriano Ferraz assume agora como sócio e CFO da 2gether group. Especializado em negócios e modelos de finanças, Ferraz atuará ao lado de Leonardo Pazzini, fundador e criador de um modelo inovador para a 2gether, que é uma desenvolvedora de negócios com foco em pequenas e médias empresas com alto potencial de crescimento.

Campanha publicitária

Para ampliar sua participação no universo ‘business to business’, o aplicativo Wabi2b, que conecta atacadistas com varejistas, inicia sua primeira campanha publicitária voltada para veículos tradicionais dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, visando atingir 6 mil novos pontos de venda. As peças destacam a facilidade da ferramenta para reabastecer o portfólio de produtos, com economia de tempo e dinheiro.

Bem servido

Pesquisa de satisfação da SoluCX apurou que Outback, Chiquinho Sorvetes e Croassonho foram os restaurantes que se destacaram em avaliação entre os consumidores, com notas bem acima da média. “As marcas dessa categoria tiveram que se adequar para continuar levando ao cliente a melhor experiência. Mesmo nesse cenário, as marcas líderes atingiram bons resultados”, avaliou Tiago Serrano, CEO da SoluCX. O quarto lugar ficou com Starbucks, seguido de KFC e Sodiê Doces.

Exemplo

A Inspira Rede de Educadores implantou há três meses práticas sustentáveis em suas escolas. Neste período, 40.619 lâmpadas foram substituídas, economia de 64%; foram trocadas 2.174 descargas de parede por caixa acoplada, com redução de 80% na água utilizada; foram substituídas 2.639 torneiras, gastando menos 67% de água.

Curso de influenciador

A Descomplica e a Play9 se juntam para criar o Mestres da Real, para promover cursos curtos ministrados por famosos e especialistas nas mais variadas áreas, ajudando a acelerar as conquistas dos brasileiros com guias práticos. No total, são 10 mestres já confirmados que lançarão seus cursos a partir de janeiro de 2022. Influenciadores de peso como Fátima Bernardes, Felipe Neto, Paola Carosella, Daiane dos Santos e Nina Silva são alguns dos mestres já confirmados.

FDC webinar

A Fundação Dom Cabral organiza o webinar “Perspectivas para o futuro da agenda ESG”. E convidou mais de cinquenta especialistas, consultores, executivos e empresários para compartilharem seus conhecimentos sobre as práticas de ESG sob diferentes perspectivas. O evento acontece nesta quinta, 16, de 18h às 19h com transmissão pelo Youtube e LinkedIn da Fundação Dom Cabral.

Sky

A operadora de TV por assinatura SKY foi vencedora do Prêmio ABEMD — Associação Brasileira de Marketing de Dados, na categoria “Melhores programas de CRM/Loyalty 2021”, com o trabalho desenvolvido pela MM12 para a plataforma de relacionamento Clube SKY, voltado para a Rede Credenciada e Parceiros e nasceu com o objetivo de estreitar o relacionamento com vendedores e técnicos de todo o Brasil e alavancar seus resultados.

Destino

A Flórida é o destino mais procurado pelos brasileiros que desejam morar nos Estados Unidos, segundo estimativa da Morar-EUA. Famosa por seu litoral paradisíaco e por seu clima praiano, a semelhança atrai os brasileiros. A região de Boston segue em segundo lugar, sendo mais procurada por jovens e estudantes, seguida por Nova Jersey e Texas, destino que atrai muitos engenheiros brasileiros por conta da área rica em petróleo. O quinto destino mais procurado em 2021 foi a Califórnia.

Lucro líquido

As vendas de suco bateram recordes na Natural One em novembro. Apenas no e-commerce, a Companhia teve um crescimento de 430% em relação ao último ano. A empresa também se destacou na venda para grandes players, como Pão de Açúcar, BIG e Carrefour. E registrou crescimento de 36% na compra de litros de suco, além de aumento de 100% na categoria de sucos ambiente em relação ao último ano.

