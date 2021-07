Ewally desponta como facilitadora da fintechzação de grandes empresas

Conhecida por seu pioneirismo no lançamento de contas digitais no Brasil, a Ewally acelerou seu crescimento desde a compra de 49% do seu capital pelo Grupo Carrefour Brasil em outubro de 2019. Além de seu core business de serviços e produtos tradicionais, a companhia tem desenvolvido novos produtos inovadores, em particular o fornecimento de soluções financeiras no modelo white label de BaaS (Bank as a Service) — termo utilizado para definir plataformas que permitem que uma empresa tenha os próprios serviços financeiros para oferecer aos seus clientes utilizando sua própria marca.

O objetivo da companhia é de liderar esse mercado, se posicionando como uma “fábrica de bancos digitais” para grandes empresas que buscam necessidades específicas em seus nichos de mercado.

De acordo com o relatório Fintech Mining Report da Distrito de maio de 2021, o crescimento do número de fintechs no Brasil disparou de 800 em dezembro de 2020 para mais de 1150 em maio de 2021, reforçando a tendência global de que o modelo “one size fits all”, que era utilizado pelas grandes instituições financeiras no passado está caindo em desuso no mercado.

“Cada vez mais as empresas estão se movimentando para incorporar produtos financeiros à sua oferta de produtos e serviços e os bancos tradicionais têm dificuldade em atender essa demanda originada em novos modelos de negócios digitais”, explica Andre Cunha, CEO da Ewally.

A companhia percebeu que a proposta white label é um divisor de águas, que separa o serviço comum de uma proposta digital vantajosa e personalizada, para o cliente e para a empresa.

O brasileiro é um dos cinco maiores consumidores de aplicativos do mundo, o que corrobora com a percepção da companhia. “O serviço bancário digital proprietário da Ewally é desenvolvido por uma fração do custo de um banco tradicional, auxiliando na melhora do relacionamento com clientes e no aumento das receitas”, diz Cunha. A partir das análises de perfis e comportamento da base, o modelo facilita a fidelização dos consumidores, a customização de ações e o direcionamento assertivo de ofertas. “Outra vantagem é que esses serviços personalizados permitem que outras empresas lancem suas próprias soluções financeiras digitais em apenas quatro semanas, sendo este um de nossos diferenciais em comparação com o restante do mercado.”

Apenas nos últimos 12 meses, a Ewally realizou mais de 5,5 milhões de operações financeiras, o equivalente a 11 operações por minuto, tais como emissão e pagamento de boletos, transferências bancárias, transferências P2P, Pix, captura de transações de cartões de crédito em seus mPOS, dentre outras.

