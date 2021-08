Evento gratuito da Pearson discute educação bilíngue. Inscreva-se

A Pearson, maior empresa de educação do mundo, realiza amanhã e dia 13 um evento online e gratuito para debater e trazer soluções relacionadas ao bilinguismo no Brasil tanto na educação quanto em oportunidades de negócios, o “Two Languages”. As inscrições estão abertas até amanhã, às vésperas do início da transmissão, às 17h. Para valorizar a discussão, a multinacional dona das marcas de ensino de idiomas Wizard by Pearson, Yázigi e Skill, traz nomes como os de Claudia Costin, Cristine Conforti, Renata Condi e Ariovaldo Alberto.

“É dado que o aprendizado do segundo idioma ainda na infância traz benefícios significativos, como melhoria do desenvolvimento cognitivo e de outras habilidades interpessoais e socioemocionais”, afirma Juliano Costa, vice-presidente de Produtos Educacionais da Pearson LATAM.

“Entre os temas centrais dos dois dias de transmissão, com a ajuda dos especialistas convidados, o evento vai trazer relatos de professores de inglês do Brasil, o peso do idioma dentro da BNCC (Base Nacional Curricular Comum), metodologias ativas de ensino da língua inglesa, discussões sobre esse tipo de ensino na Educação Infantil e a importância da formação de professores”, afirma o executivo.

No primeiro dia, Claudia Costin aborda os desafios da educação no século 21, enquanto Ariovaldo Alberto fala sobre educação para o universo digital. No dia 13 é a vez de Cristine Conforti e Renata Condi falarem sobre ensino bilíngue.

Negócios

A inovação no processo de aprendizagem transformado pela tecnologia no último ano também terá espaço no “Two Languages”. Entre abril de 2020 e agosto deste ano, as marcas da Pearson ofereceram mais 2 milhões de aulas virtuais de idiomas aos cerca de 500 mil alunos das três redes de serviços educacionais.

Portanto, mais que trazer iniciativas educacionais que atendam às necessidades de estudantes com idades entre três e 70 anos, as transmissões irão abordar as oportunidades de negócios dentro de unidades de ensino.

