Como escrever um bom objetivo profissional no currículo

Por Suria Barbosa, do Na Prática

O currículo tradicional requer algumas informações que parecem, à primeira vista, apenas formalidades. No entanto, cada uma das seções tem um propósito de seleção para os recrutadores.

No caso da parte de objetivo profissional, ela é importante porque é o primeiro “filtro”, como explica Rodrigo Pires, gerente de Recursos Humanos da Centauro: “geralmente, a parte de objetivos profissionais é a primeira que o recrutador tende a ler”.

O que é o objetivo profissional, para que serve, e onde fica no currículo

É de acordo com o que está escrito nesta área que acontece o que ele chama de matching inicial. Na prática: o recrutador verifica se o objetivo do candidato está alinhado com suas demandas – o que ele busca para a posição e para a empresa.

A estrutura do currículo tradicional se divide em sete partes, que aparecem nessa ordem:

Objetivo profissional Formação Experiência Outras atividades Habilidades Idiomas Referências

Como colocar o objetivo profissional no currículo da melhor forma

O objetivo, também conhecido como objetivo profissional, deve contar com uma ou duas frases que resumem o tipo de oportunidade que você está procurando.

“Ao incluir um objetivo de longo prazo, neste campo, pode-se correr o risco do recrutador não terminar de ler o currículo por não se encaixar na demanda atual”, diz o especialista. Por conta disso, sua sugestão é descrever metas a curto prazo no currículo.

Outra dica, ao falar do seu objetivo profissional, é ser sucinto, específico e direcionar o texto deste campo para a vaga que quer conquistar. O nome do cargo não é obrigatório, mas informar a área em que se pretende trabalhar é essencial – e é aí que a adequação para cada posição se dá. Isso vale para quem tem, ou não, metas claras.

“Sempre digo que as pessoas devem buscar aquilo que desejam para sua carreira e trocar de objetivos em função da empresa pode ser um erro. A variação deve ocorrer pela área na qual as pessoas estão se candidatando.”

Embora alguns destaquem o nível da posição (como “gerente”, “analista”, “assistente”, etc.), Rodrigo afirma que não há problema em ser mais genérico, principalmente sendo iniciante no mercado de trabalho.

Exemplos de objetivo profissional

Inspire-se com alguns exemplos de como descrever o objetivo profissional no currículo na hora de se aplicar a uma vaga.

1. “Recém-formada em Publicidade e Propaganda em busca de vaga com grande oportunidade de desenvolvimento profissional na área de criação de uma agência consolidada.”

2. “Administrador de empresas com quatro anos de experiência na área de gestão de bancos de investimentos interessado em construir carreira em firma de investimentos.“

3. “Formada em Direito com interesse na área de propriedade intelectual em busca de uma posição inicial no escritório X.”

4. “Relações Públicas em busca de cargo de analista na área de responsabilidade social de uma organização de grande ou médio porte.”

5. “Graduado em Economia com experiência em liderança de equipes e interessada em construir carreira na empresa Z.”

Objetivo profissional: é preciso coerência entre currículo e entrevista

Na fase da entrevista, é importante falar seu objetivo profissional de acordo com o que está descrito no currículo. Porém, pode – e deve! – se aprofundar. O currículo costuma ser a primeira parte das seleções, mas na entrevista há muito mais chances de se destacar, mostrando sua personalidade e perfil.

Rodrigo aconselha tentar construir uma narrativa, partindo do objetivo profissional atual, mas colocando-o como uma das etapas para atingir seu verdadeiro alvo. Para o gerente de RH, “isso demonstra que seu objetivo hoje possui um propósito maior, ou seja, faz parte do seu plano de carreira”.

O que colocar no objetivo profissional?

Com o objetivo profissional, o recrutador verifica se o candidato está alinhado com suas demandas – o que ele busca para a posição e para a empresa. Além disso, objetivo profissional deve contar com uma ou duas frases que resumem o tipo de oportunidade que você está procurando.

Outra dica, ao falar do seu objetivo profissional, é ser sucinto, específico e direcionar o texto deste campo para a vaga que quer conquistar.

Mais exemplos do que colocar no objetivo profissional

Achou pouco? Então, inspire-se com alguns exemplos:

6. “Formada em Direito com interesse na área de propriedade intelectual em busca de uma posição inicial no escritório X.”

7. “Administrador de empresas com quatro anos de experiência na área de gestão de bancos de investimentos interessado em construir carreira em firma de investimentos.”

8. “Administrador de empresas com quatro anos de experiência na área de gestão de bancos de investimentos interessado em construir carreira em firma de investimentos.”

E o que não colocar no objetivo profissional?

Embora seja importante entender tudo que deve ser colocado no currículo, nunca é demais se atentar àquilo que não deve estar em um objetivo profissional bem escrito.

Portanto, se você está escrevendo esta parte do currículo:

Nunca escreva frases longas demais, porque isso tende a demonstrar pouca clareza; Não aponte mais de uma área de atuação, porque isso tende a demonstrar falta de foco; Não seja clichê utilizando frases batidas como “à disposição da empresa”;

Modelos de currículo para baixar e preencher

Vai montar seu primeiro currículo ou atualizar o antigo para buscar um novo emprego? A EXAME tem um guia para montar um bom CV para diversos momentos de carreira, do estágio à alta liderança e com 17 modelos de currículo prontos para baixar de graça e preencher.

"Como descrever o objetivo profissional no currículo (e o que o recrutador realmente quer saber)" foi originalmente publicado pelo portal Na Prática da Fundação Estudar.