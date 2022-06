ESG: plataforma suporta investimento em organizações que impactem a Amazônia

A Sitawi Finanças do Bem está com chamada aberta para uma rodada de investimentos por meio de sua Plataforma de Empréstimo Coletivo para organizações que gerem renda e uso consciente de recursos naturais no bioma da Amazônia.

Serão selecionadas iniciativas que trabalhem por uma Amazônia conservada e autossustentável para as comunidades e floresta e apoiem ou impulsionem projetos de impacto, por meio de empréstimos coletivos com investidores nacionais e internacionais, com condições mais justas de mercado. Cada iniciativa terá à disposição especialistas que farão o acompanhamento de sua evolução durante o período de repagamento do empréstimo, para atingirem seus objetivos financeiros e organizacionais.

Cada negócio poderá captar de R$ 200 mil a R$ 800 mil, com possibilidade de carência de até seis meses e pagamento entre 24 e 36 meses. O empréstimo coletivo possibilitará que os negócios tenham acesso a crédito com juros mais baixos que os praticados no mercado, alavancando sua expansão e aprimoramento.

“Com esta chamada voltada para negócios de impacto na Amazônia, a Sitawi quer fortalecer organizações que, além da conservação da biodiversidade, gerem trabalho e renda para as pessoas, fomentando a economia local”, diz Bruno Girardi, gerente de investimento de impacto da Sitawi Finanças do Bem.

As organizações interessadas em participar da chamada podem ter qualquer formato jurídico, contanto que tenham CNPJ. Além disso, "é primordial apoiar a Economia da Floresta em Pé e possuir uma missão de impacto socioambiental positivo no ecossistema da floresta amazônica, operação com modelo de negócios viável e capacidade de pagamento.”

A equipe Sitawi realiza um acompanhamento mensal das organizações estruturando indicadores financeiros e de impacto. Ao longo deste processo, os empreendedores também terão acesso à rede de mentores e voluntários que podem auxiliar no seu desenvolvimento.

Inscrição

Os interessados podem se inscrever até 22 de julho de 2022, pela página da chamada. Na inscrição será necessário descrever aspectos da organização, como sua missão, finanças, impacto gerado e objetivo da captação. A etapa de análise compreende uma pesquisa detalhada sobre a situação financeira e contábil da organização, para ser possível analisar o pagamento deste empréstimo, tendo, assim, um modelo de negócios economicamente viável.

As organizações selecionadas e aprovadas no processo de análise irão captar pela Plataforma de Empréstimo Coletivo através do modelo Peer-to-Peer Lending (P2P) no último trimestre de 2022.

Seleção dos negócios

A Sitawi, que desde 2008 mobiliza capital a negócios de impacto socioambiental positivo e é o investidor de impacto mais ativo do Brasil, fará os processos de avaliação e seleção dos negócios. As organizações que se encaixarem no propósito dessa chamada passarão por uma análise criteriosa e aprofundada de dados financeiros, operacionais e de impacto.

Entre os critérios financeiros analisados estão histórico de geração de receita, fluxo de caixa e planejamento. Além disso, os analistas da Sitawi fazem projeções financeiras e estudos de sensibilidade, com a criação de cenários, para avaliar a capacidade de pagamento do financiamento e a saúde econômica da organização.

Quanto ao negócio, serão avaliados a governança, fibra ética, capacidade de execução, o mercado em que está inserido e seu modelo de negócios. A avaliação também inclui entrevistas com fundadores, funcionários, clientes, beneficiários e outros stakeholders relevantes para a organização.

