Escola de negócios dá curso gratuito para combater violência sexual contra crianças e adolescentes

Crianças e adolescentes menores de 14 anos representam 61,4% das vítimas de estupros registrados no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022.

O número é alarmante e representa o ápice de registros de estupro na história nacional. Foram quase 80 mil vítimas no ano analisado.

Aos pais e familiares que procuram o conhecimento necessário para prevenir casos e proteger seus pequenos e suas pequenas, a Fundação Dom Cabral disponibiliza uma série de videoaulas gratuitas que expõem a dimensão do desafio e indicam atitudes e caminhos para proteger meninas e meninos.

A série possui seis episódios de cinco minutos cada.

Ela está disponível na FDC Store.

“Disseminar conhecimento sobre esse assunto é urgente. A sociedade precisa entender que a violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema estrutural, e não um caso de polícia isolado”, afirma Luciana Temer, professora do curso e diretora-presidente do Instituto Liberta, parceiro da FDC na criação das videoaulas.

Oferecendo as ferramentas necessárias

Segundo a FDC o principal objetivo do curso é desnaturalizar uma realidade dramática: 70% dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes ocorrem no ambiente familiar.

Ao finalizar o curso, a pessoa receberá um certificado e será capaz identificar os potenciais riscos, saber como acolher a vítima do abuso e como denunciar casos suspeitos.

Para acessar as aulas, é preciso realizar o cadastro na FDC Store e adicionar o curso de maneira gratuita no carrinho de compras.

Mais informações sobre o projeto podem ser acessadas diretamente pelo portal.

O papel das organizações e lideranças empresariais

A iniciativa faz parte do compromisso da escola de negócios com causas sociais. A importância do assunto é ensinada aos alunos que a FDC prepara para a liderança.

Segundo Marina Spínola, diretora de relações institucionais e sustentabilidade da Fundação Dom Cabral, “as empresas não vivem em um mundo à parte da sociedade. Nós, como escola de negócios, assumimos a responsabilidade de incorporar essas temáticas na formação das lideranças e executivos para que, realmente, possam ser cada vez melhores na condução dos negócios e mais responsáveis e comprometidos com a evolução da nossa sociedade”.

