Energisa sorteará até R$ 5 mil para quem pagar a fatura por QR Code Pix

Uma forma de pagamento moderna, que permite ser acessada de qualquer lugar e que, agora, pode render até um ano de fatura grátis. É com esta aposta que a concessionária Energisa, pretende se consolidar como empresa completa em soluções de energia para seus clientes.

Assumindo a digitalização como estratégia de negócios, a companhia promove uma ação entre seus clientes que sorteará até R$ 5 mil para consumidores que pagarem a fatura por QR Code Pix ou por débito automático. A promoção, que deverá alcançar os 11 estados atendidos pela companhia nos próximos meses, começou no Mato Grosso. Para participar, o consumidor mato-grossense deve se cadastrar no site.

“A Energisa foi a primeira empresa do setor elétrico a incluir o QR Code Pix nas faturas impressas. A digitalização de serviços financeiros é fundamental para facilitar o dia a dia, principalmente, para quem mora em localidades com acesso restrito. Por isso, encontramos uma forma diferenciada para incentivar o uso dessa tecnologia, que otimiza o tempo dos clientes e ainda vai premiar quem for sorteado”, afirma Antônio Tovar, diretor de finanças da Energisa.

A solução pioneira para o pagamento de contas de luz via QR Code Pix foi lançada em fevereiro deste ano e muitos clientes já aderiram a essa modalidade. Os estados que lideram o ranking de pagamento via Pix são Acre e Rondônia. Atualmente, a Energisa possui cerca de oito milhões de clientes em todo o país.

“Nossa expectativa é aumentar, até o final do ano, em 8% o volume de contas pagas por QR Code Pix em todas as 11 distribuidoras”, diz Tovar.

Outra novidade da Energisa para facilitar o dia a dia de seus clientes é a conta digital Voltz, que desde janeiro deste ano oferece serviços bancários e financeiros, principalmente para quem é desbancarizado.

