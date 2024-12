Enel avança plano para dobrar efetivo e abre mais 500 vagas para eletricistas

Até maio de 2025 a Enel Distribuição São Paulo projeta um total de 1200 novos profissionais de campo. O plano para ampliação do efetivo mira melhor atendimento emergencial, manutenção, combate a perdas e melhoria da qualidade do serviço prestados na sua área de concessão em São Paulo.

A fase mais recente acaba de se iniciar com a abertura de 500 novas vagas de emprego para eletricistas em todos os 24 municípios da Região Metropolitana da cidade, incluindo a capital. Até o final de dezembro, a empresa pretende preencher 200 das novas vagas.

"Com a ampliação do quadro de funcionários próprios, nosso objetivo é agilizar o atendimento aos clientes, reduzindo o impacto em casos de falta de energia", comenta Guilherme Lencastre, presidente da Enel Distribuição São Paulo.

Oferta de valor para captação dos novos talentos

O processo seletivo conta com etapas de avaliação de certificados, entrevistas individuais e dinâmica de grupo. A empresa oferece um pacote de remuneração que inclui salário-base competitivo e parcela variável, auxílio-transporte, vale-refeição/alimentação, benefício de academia, cursos na plataforma de treinamento online da companhia, entre outros benefícios.

As vagas estão disponíveis no site da empresa e para se candidatar, os profissionais precisam ter ensino médio completo, CMRDA, NR 10 e NR 10 SEP.

Formação de eletricistas

A companhia também dá início à formação de 100 pessoas na área elétrica para capacitá-las como eletricistas. As aulas começaram no fim de novembro e terão duração de dois meses. Outras vagas serão abertas no início do ano. Trata-se de um programa intensivo voltado para atender à necessidade imediata de novos profissionais, conforme o compromisso assumido pela empresa.

Durante o período de formação, os alunos receberão auxílio-transporte e alimentação. Os selecionados terão capacitação teórica, prática e comportamental. Ao término do treinamento, os novos profissionais poderão participar dos processos seletivos na Enel previstos no plano de contratações e em empresas parceiras.

