Elo lança personalização de benefícios para clientes empresariais

A Elo acaba de lançar um serviço de personalização de benefícios para clientes empresariais. Por meio da plataforma Elo Flex, pioneira no mercado de cartões, a empresa dá a oportunidade de os clientes escolherem os benefícios que fazem mais sentido para o momento da empresa e combiná-los.

A empresa é a única no mercado a oferecer a escolha dos benefícios tanto para os cartões pessoais como empresariais. As empresas com cartões Empresariais Elo emitidos por Bradesco e Caixa são as primeiras a experimentar a novidade, e já podem aproveitar mais de 25 benefícios para desenvolver seus negócios e facilitar seu dia a dia.

“Iniciamos com os cartões para clientes pessoa física, e agora ampliamos a plataforma Elo Flex para clientes pessoa jurídica, agregando diferenciais importantes para o dia a dia dos empresários e de seus negócios”, afirma Felipe Maffei, diretor de produtos e inovação da Elo.

Entre as vantagens estão assistência técnica para reparos, instalação de objetos, reparos e manutenção no estabelecimento comercial, além de conteúdo para empreendedores no portal Elo Negócios. Os empresários ainda têm a possibilidade de escolher benefícios exclusivos como Deezer, o preferido dos clientes Elo neste ano, com 56% das escolhas na plataforma Elo Flex. Há diversas opções também pensadas para o contexto atual como conectividade, saúde, bem-estar físico e mental.

