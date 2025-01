Evento reúne empresários brasileiros em Miami para explorar oportunidades nos EUA

Em seu segundo mandato nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump promete implementar uma série de medidas econômicas que têm potencial para redefinir o cenário global. Entre elas, estão a redução de regulamentações e a imposição de novas tarifas de importação, que podem fortalecer o mercado interno norte-americano.

Essas ações, embora vistas com ceticismo por economistas, têm atraído empresários estrangeiros interessados em aproveitar um ambiente mais favorável para os negócios nos Estados Unidos.

Comparação com cenário nacional estimula empreendedores

Com os juros no Brasil projetados para alcançar 15% em 2025, o cenário dificulta o acesso ao crédito e impacta diretamente as empresas. Somando isso ao cenário de inflação persistente e importações encarecidas, temos empreendedores cada vez mais motivados a migrar para outro mercado e explorar alternativas estratégicas.

A nova tendência é a internacionalização dos negócios como forma de mitigar riscos e buscar oportunidades em economias consideradas mais estáveis.

Estados unidos é nova menina dos olhos dos empresários brasileiros

Os Estados Unidos despontam como o destino preferido para empresários brasileiros, representando um ambiente econômico mais estável e previsível para o empresariado.

“Os empresários estão sempre em busca de ambientes que permitam inovar e crescer sem as barreiras que enfrentam aqui. Com a política pró-negócios de Trump, o mercado americano se torna ainda mais atrativo, oferecendo oportunidades únicas para expansão e segurança," destaca João Kepler, CEO da Equity Fund.

Caravana de empreendedores rumo aos EUA

Com esse cenário, a Equity Fund realizará, no dia 24 de janeiro de 2025, em Miami, o Equity Business, evento que reunirá 50 empresários brasileiros, que juntos movimentam R$ 1 bilhão. O encontro abordará temas como modelos de expansão, fusões e aquisições (M&A), IPOs, investimentos e sucessão empresarial, destacando-se como um marco para o mercado corporativo brasileiro nos Estados Unidos.

Entre os grandes nomes confirmados para palestrar no evento, estão Theo Braga, sócio da SME e referência em educação empresarial; André Duek, fundador da BR Nation Group e autor do best-seller Potência Empreendedora; Gustavo Usero, especialista em M&A e internacionalização entre outros.

