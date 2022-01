Cruz Vermelha SP distribuiu mais de 21 toneladas de alimentos no Natal

A campanha Desejos de Natal da Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) arrecadou mais de 21 toneladas de produtos e 1.680 presentes para famílias e crianças carentes da Capital Paulista. Os itens foram distribuídos ao longo do mês de dezembro em diversas ações da entidade feitas em parceria com oito ONGs.

Os alimentos foram convertidos em cestas de Natal e chegaram à mesa de 1.820 famílias em situação de vulnerabilidade alimentar na cidade. Já os brinquedos, foram parar nos braços e corações de meninos e meninas, com idades entre quatro e 12 anos, que escreveram cartas para o Papai Noel. As correspondências foram adotadas por empresários e apoiadores da CVSP, ao longo da campanha.

Para o diretor executivo da CVSP, Bruno Semino, o balanço é positivo, mas ele ressalta a importância de as pessoas continuarem realizando doações à entidade para que seus projetos não parem e para ampliação dos atendimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social na Capital. Uma vez que os estoques da instituição seguem baixos.

“Com o crescimento da pobreza e do desemprego nos últimos anos, nossa missão de ajudar a população com suas necessidades básicas cresceu. Na campanha Desejos de Natal buscamos atender algumas das principais carências das comunidades levando alimento e um brinquedo para fazer sorrir aquela criança que não carrega culpa alguma do momento em que passamos”, declara o diretor executivo.

A Cruz Vermelha São Paulo também obteve mais de R$ 178 mil em doações. Parte dos recursos obtidos foi utilizado na logística da campanha, atividades recreativas para as crianças e na aquisição de cestas de natal.

