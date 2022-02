Cruz Vermelha arrecada doações para vítimas das chuvas em São Paulo

A Cruz Vermelha São Paulo (CVSP) está arrecadando doações para as vítimas das chuvas em São Paulo. Números divulgados pela Defesa Civil na segunda-feira, 31, apontam que 24 pessoas morreram, 660 famílias estão desabrigadas ou desalojadas, 11 pessoas estão desaparecidas e seis ficaram feridas. As contribuições podem ser levadas diretamente para a sede da entidade, localizada na Avenida Moreira Guimarães, 699 — Indianópolis, ou por meio de transferência pix no site da CVSP.

“Já iniciamos as arrecadações e realizamos uma visita e mapeamento das famílias atingidas pelas fortes chuvas na Tribo Damasceno, Brasilândia, uma das comunidades atendidas pela CVSP. Lá, faremos a entrega de 41 cestas básicas, 41 kits de higiene e limpeza, 41 cobertores e levaremos 200 kg de roupas, que beneficiarão 141 famílias atingidas recentemente pelas fortes chuvas”, afirma Bruno Semino, diretor-executivo da Cruz Vermelha.

Monitoramento

A Cruz Vermelha São Paulo, em sua essência, atua diretamente em conjunto com a Defesa Civil na gestão de riscos e desastres. No momento, está colaborando no mapeamento das áreas atingidas para definir a melhor atuação no atendimento às necessidades da população atingida.

“Seguimos empenhados em mais essa missão de auxiliar as famílias carentes que tanto precisam de assistência nesse momento tão complexo. A entidade não vai medir esforços para ajudar quem mais precisa”, afirma Semino.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | YouTube