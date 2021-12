Conheça a receita havaiana que virou sucesso de vendas e venceu a pandemia

Se a pandemia atrapalhou várias empresas, a Aloha Breads foi na direção oposta e triplicou sua produção nos últimos dois anos. Fundada em 2017, a Aloha Breads, pioneira na produção de banana breads no Brasil, fornecia seus produtos para cafeterias boutiques de São Paulo e consumidores finais.

Com o fechamento do comércio para prevenção à covid-19, focou em vender diretamente ao consumidor final. Como resultado, o faturamento também triplicou. Em 2019, vendia cerca de 200 breads por mês, em 2020 passou a entregar 400 breads por mês e, em 2021, a produção mensal ultrapassou mil breads.

Em 2021, Cleicí Tavares e Luiz Café passaram de clientes a donos da Aloha Breads, quando os fundadores resolveram vender a marca e se mudar para outro país. Neste mesmo ano, mais que dobraram a produção e, com o crescimento, receberam um aporte para o aumento da capacidade produtiva. O casal se apaixonou pelo sabor e pela essência do Banana Bread Havaiano e tem grandes planos para o futuro da marca.

Crescimento

A história da Aloha Breads começou com uma viagem dos fundadores à ilha de Maui, onde conheceram e aprenderam a receita com uma nativa. Hoje, além do típico Banana Bread Havaiano, a empresa oferece 13 receitas exclusivas, incluindo versões veganas, sabores que levam farinha de amêndoa, óleo de coco e adoçados com tâmara, entre outros ingredientes. No mundo, o banana bread também faz sucesso. De acordo com o Google Trends, a receita do banana bread foi a sétima mais procurada em 2020.

Com vendas principalmente pelo Instagram, a Aloha começou 2021 com dois mil seguidores e, hoje, já tem mais de seis mil. Cleicí garante que as boas vibrações havaianas são o maior diferencial dos produtos. “Essa essência nativa é o que mais me encanta. Me remete à minha infância no meio da floresta amazônica, à liberdade de viver na natureza e aproveitar sabores e sensações únicas. Não é somente comida boa, queremos levar uma experiência de leveza e bem-estar ao compartilhar os Breads Aloha e aquecer o coração das pessoas com apenas uma mordida”, afirma.

Cleicí Tavares é advogada, nascida e criada no Rio Unini, uma reserva extrativista na floresta Amazônica. Ela se apaixonou pela vibe da Aloha e hoje está à frente do negócio. Lidera a equipe e toda a estratégia da empresa. Conta com a parceria de Luiz Café, seu companheiro e sócio. Café é intermediador de negócios e atua no mercado de inovação corporativa. Segundo ele, juntos adquiriram a marca, de quem eram fãs e clientes. “De lá pra cá, incorporar a essência da Aloha não foi um problema, desde que provamos um banana bread nos apaixonamos e, com a oportunidade, foi só fazer da paixão um negócio ainda mais delicioso”, diz.

O plano dos sócios é trabalhar para que essa energia chegue longe. “Nosso foco é que, além do sabor do banana bread, as pessoas curtam um momento doce, sereno e que compartilhem o espírito aloha. Também buscamos construir uma marca em cima de pilares como bem-estar, sustentabilidade e diversidade”, declara Cleicí.

A entrada de Luiz Café, com sua experiência no mercado de inovação e sua paixão pelo negócio da Aloha, trouxe para a empresa o ritmo e a metodologia das startups. Para 2022, além de lançar, em janeiro, o banana bread com castanhas da Amazônia, produzido com insumos da Coomaru — Cooperativa Mista Agroextrativista do Rio Unini/AM, o plano da empresa é expandir para lojas físicas e fechar parcerias com novos players em todo o país. Quanto à produção, a empresa se prepara para chegar a 35 mil breads por mês.

