Como ganhar 30% de desconto no serviço de carro por assinatura

Clientes que utilizam o Cartão Carrefour podem usufruir de 30% de desconto no modelo de carro por assinatura da Unidas Livre até 31 de outubro. O benefício que é fruto da parceria entre o Banco Carrefour e a locadora de veículos tem como objetivo trazer opções com preços mais acessíveis para quem precisa utilizar o automóvel para se locomover. Para ter acesso à promoção, é preciso digitar os seis primeiros números do Cartão Carrefour no momento de efetuar a assinatura em uma loja Unidas Livre.

Entre os benefícios do formato de carro por assinatura estão a possibilidade de escolher o modelo, personalizá-lo e receber o veículo em casa. Além da parceria com Unidas Livre, o cliente do cartão já conta com condições especiais na compra de combustível em qualquer unidade da rede de Postos Carrefour, podendo realizar o pagamento em até 70 dias a depender da data de utilização e do vencimento da fatura.

Além de garantir o uso do carro de forma mais livre e por uma quantidade de tempo prolongada — há contratos de dois anos, como no caso da Unidas —, os custos despendidos são, geralmente, inferiores a ter um veículo próprio na garagem.

“Acreditamos que esta parceria com a Unidas Livre vai ajudar quem precisa de um carro para trabalhar, ou simplesmente se locomover, a preços e condições mais acessíveis”, declara Luiz Gustavo Souto, CSO no Banco Carrefour.

