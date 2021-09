Commodities em alta e inflação fazem governo pensar além de juros altos

Por Marcio de Freitas*

O governo federal avalia medidas para enfrentar o impacto nos preços na vida dos brasileiros, com objetivo de conter o crescimento da inflação. A equipe econômica estuda ações que possam ser anunciadas além do aumento de juros do Banco Central para segurar a carestia, que tem tirado sono e votos do presidente Jair Bolsonaro. A taxa Selic inibe o consumo, mas não evita o repasse dos custos para os produtos. Exemplo é o preço das principais commodities agrícolas utilizadas na indústria de alimentos, que variou de 18% a 74% de agosto de 2020 a mesmo mês deste ano. Levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA) aponta que milho, óleo de soja e café robusta subiram 74%, 67% e 63%, respectivamente. O açúcar e a soja tiveram alta de 58% e 37%, o trigo onerou em 35% e o leite encareceu 21%. O impacto é alto, uma vez que as matérias-primas agropecuárias e as embalagens respondem, em média, por mais de 60% do custo de produção industrial. Para o consumidor final, a alta pode chegar a 20% (média), segundo estimativas. As menores variações foram a do cacau (18%) e a do arroz (19%), considerando apenas os últimos 12 meses.

A indústria na ONU

O setor industrial comemorou as referências ao setor no discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Exemplo: do programa de parceria de investimentos com US$ 100 bilhões à matriz de energia com 83% proveniente de fontes renováveis, a indústria esteve presente em todos os pontos. Convergem com a pauta da Confederação Nacional da Indústria o leilão do 5G, fundamental para garantir a competitividade do setor produtivo no cenário global, os investimentos em ferrovias e em saneamento básico. No tema sustentabilidade, a indústria tem feito dever de casa em direção a uma economia de baixo carbono independente da política governamental.

Wabi2b atinge faturamento de US$ 1,5 mi Serviço que conecta atacadistas e varejistas, o Wabi2b bateu recorde de vendas, de pedidos e de usuários cadastrados em agosto. O faturamento alcançou a cifra de US$ 1,5 milhão no mês, com aumento de 15% no tíquete-médio em relação ao mês anterior. O volume de pedidos teve um crescimento de mais de 1.300% em um ano. Outro dado expressivo foi o de novos usuários cadastrados, com aumento de 400% em agosto na comparação com o início de 2021.

Medo do Contágio

O avanço da vacinação deve normalizar o uso do transporte público. Pesquisa da HSR-Route Automotive, em nove principais regiões metropolitanas do país mostra que 32,1% pretendem priorizar o ônibus após controle da pandemia e 22,2% devem optar pelo metrô. Mas até chegar ao momento de segurança plena, 82,4% dos brasileiros preferem viagens de carro por medo do contágio da covid-19, sendo 44,7% por meio de táxi ou aplicativo. Foram ouvidas 575 pessoas que possuem carros (52% homens e 48% mulheres), com mais de 18 anos.

No atraso

A inovação, inteligência artificial e big data estão fora da agenda prioritária da grande maioria das empresas do setor industrial do país, aponta pesquisa da ABDI. Apesar da aceleração de transformações provocada pela pandemia, a digitalização ainda é uma estratégia de gestão, melhoria de processos e de redução de custos, mas não de inteligência para o desenvolvimento de novos negócios. Das empresas ouvidas, 73% não possuem projetos de internet das coisas e, destes, 44% dizem não ver necessidade para seu negócio. Mas dois terços dos entrevistados consideram que a indústria brasileira está atrasada em relação à indústria mundial.

Nova edição

Nos dias 04 e 08 de outubro, acontece mais uma edição do VTEX Training Week Brasil, que será dividido em Sales, Solutions e Developers. A primeira é exclusiva para agências parceiras VTEX e terá como foco as principais ferramentas para prospecção, novas receitas e vendas na plataforma. A sala Solutions é destinada a profissionais de ecommerce que terão acesso a conteúdos como gestão de performance e aceleração de vendas. Já a sala Developers é destinada aos desenvolvedores que desejam se especializar em VTEX IO.

Investidor anjo

O LelloLab firmou parceria para acelerar projetos com a Anjos do Brasil, que apoia o empreendedorismo de inovação por meio do investimento. O objetivo é a capacitação e a formação de uma rede de investimentos com até 50 investidores a projetos previamente selecionados.

“Nosso objetivo com essa colaboração é poder agregar aos projetos selecionados o conhecimento do mundo dos condomínios e dos imóveis do Grupo Lello, com as oportunidades e expertise oferecida pela ampla rede da Anjos do Brasil”, afirma Filipe Cassapo, diretor do LelloLab.

Agro

O Produto Interno Bruto (PIB) do agronegócio pode atingir um faturamento de cerca de R $1 trilhão ainda este ano, o maior da história, segundo o Ministério da Agricultura, com crescimento de 9,81% este ano. A Associação Brasileira de Fintechs (ABFintechs) para organiza evento gratuito, o Meetup — Crédito Rural, webinar programado para o dia 28 de setembro, terça-feira, às 17h, para discutir a distribuição dos recursos obrigatórios para o crédito rural via agfintechs.

Gente que faz

A assessoria de investimentos Blue3 anunciou a contratação de mais três pessoas para os times de comercial e gerência. A empresa trouxe a expertise de Gabriella Baeta na gerência de clientes da área private e na liderança comercial Gilmara Barbosa e Renata Amaral. O trio de novas colaboradoras se incorpora ao time no Rio de Janeiro. “Meu propósito é ajudar o brasileiro a investir melhor”, diz Gilmara, que atuou por mais de 27 anos nas maiores instituições financeiras do país.

Economia em boa hora

O Condomínio Parque Cidade Jardim, na zona sul de São Paulo, assinou um contrato com a TYR Energia, empresa pioneira na solução de agregação digital de cargas e monitoramento de energia para condomínios e negócios, e a Raízen, a maior empresa integrada de energia do País. O acordo estima que a conta de energia elétrica do complexo residencial terá uma economia que representa cerca de R$ 2 milhões durante o período de oito anos. A área comum do condomínio passará a ser abastecida por energia 100% renovável advindas de qualquer fonte limpa e renovável — eólica, solar, hídrica ou biomassa, a depender do preço mais competitivo negociado no mercado livre de energia, responsabilidade da Raízen na parceria.

Bolsas

O Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), fundado por sócios do BTG Pactual, anuncia a criação de um dos maiores Programas de Bolsas de Estudos do país. Viabilizado a partir de doações de empresas e fundações como a Behring, o Instituto MRV e a MRV&CO e a Gerdau, além de investidores como Guilherme Paes, Eduardo Brenner, Susana e Marco Kheirallah, Marília e José Vita, Família Magalhães e Iuri Rapoport, o programa será destinado a alunos com necessidade financeira comprovada e que passarem no processo seletivo.

“O grande legado do projeto é oferecer oportunidades a todos aqueles que queiram e mereçam uma chance. Nosso objetivo é ter recursos para garantir os estudos de todo jovem talento aprovado no processo seletivo e que não tenha condição financeira, inspirado no modelo need-based americano”, afirma André Esteves, um dos fundadores do Inteli.

