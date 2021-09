Comércio brasileiro ganha espaço de resgate da memória com tour virtual

Um dos setores que mais geram emprego e renda no Brasil, o comércio de bens, serviços e turismo ganhou um espaço de resgate da sua história. O Memorial do Comércio é uma iniciativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), entidade com mais de 75 anos de representatividade das empresas do setor, que viu a necessidade de criar um espaço para os amantes da cultura. O espaço físico funciona na sede da CNC, no Centro do Rio de Janeiro, mas a visita pode ser feita de qualquer canto do mundo: um tour virtual permite a imersão em 360º dos visitantes via web, com riqueza de detalhes.

O espaço oferece o tour online em sua página, onde também apresenta informações de seu acervo, como história do setor, vídeos e galeria de presidentes da CNC. A visitação física do público ainda não está sendo permitida, atendendo às recomendações de segurança contra o novo coronavírus, mas há a expectativa de iniciar o agendamento por grupos até o fim do ano.

“O comércio é a atividade econômica mais antiga do Brasil. Nós queremos preservar essa memória na sua integralidade e integridade. Afinal, a história é a ciência que nos dá conhecimento dos fatos passados, nos situa no presente e nos inspira a projetar o futuro”, declara o presidente da Confederação, José Roberto Tadros.

A visita pela internet começa na entrada da sede da CNC, no Rio, mostrando a fachada do prédio da entidade. Em seguida, o visitante pode compreender a importância das atividades do setor terciário para a economia nacional, representando mais de 70% de toda a riqueza gerada no país. O espaço faz uma conexão do antigo com o novo, aliando a tecnologia para mostrar a história do comércio no Brasil, através de galeria digital, projeção e um mini documentário sobre a trajetória da entidade. Pelo site, é possível ainda conhecer toda a estrutura do Sistema Comércio, formada por sete federações nacionais, 27 federações estaduais e 1.036 sindicatos.

