Com pandemia, 7 milhões compraram na internet pela primeira vez no Brasil

O mês de março de 2021 marcou um capítulo de um dos ciclos mais difíceis e desafiadores que já vivenciamos: um ano de isolamento social na maior crise de saúde de nosso tempo. Esses quase incontáveis 300 e tantos dias trouxeram diversas mudanças importantes para nossa rotina, relacionamentos, para o jeito de trabalhar, de estudar, de fazer compras. Mas será que esses são casos isolados ou representam grandes transformações na forma que os brasileiros se comportam na web e nas redes sociais?

Os dados apontam para o segundo caminho!

Diversas pesquisas e insights mostram mudanças significativas, que merecem uma análise íntima e cuidadosa. Para 70% dos brasileiros, por exemplo, as redes sociais se tornaram um grande refúgio, já que passaram a utilizá-las mais vezes. E mais: 19% dizem que pretendem gastar ainda mais tempo nesse tipo de canal nos próximos meses. Só o queridinho Facebook tem tomado cerca de 15 horas mensais dos “quarenteners”.

Nessa verdadeira maratona social, conteúdos como vídeos e lives se destacaram, principalmente nos primeiros meses de pandemia – quem não se lembra da chuva de transmissões ao vivo de cantores, bandas, médicos, artistas, celebridades e muitos outros profissionais? Segundo levantamento da Kantar Ibope, o consumo de streaming subiu 73% no ano passado. Já as menções às lives e watch parties no Twitter cresceram cerca de 10 vezes nesse período.

Mas quer saber quando a gente percebe que as coisas estão realmente mudando? Quando o ponteiro do mercado se mexe.

O período levou mais de 7 milhões de pessoas a fazerem compras na internet pela primeira vez! Sete milhões de seres que nunca se aventuraram no universo das compras online. Surreal, não acha?

O e-commerce brasileiro foi, talvez, o setor que registrou as maiores transformações no comportamento dos consumidores. Não à toa, tiveram os melhores resultados dos últimos 20 anos, com faturamento próximo aos R$ 39 bilhões e mais de 90 milhões de pedidos realizados, somente no 1º semestre de 2020.

Oportunidades

E o que tudo isso significa para empresas e marcas? A resposta vem em uma única palavra: oportunidade!

Afinal, com usuários passando cada vez mais tempo nas redes, consumindo mais conteúdo, assistindo mais vídeos e comprando mais, fica explícita a necessidade do acompanhamento desses novos hábitos nas estratégias de comunicação e marketing, para que cresçam também seu volume de vendas e a relevância frente ao seu público-alvo.

E que fique claro: não são apenas oportunidades de venda direta, mas, também, de criar vínculos com seu público, de divulgar conteúdos em formatos e com narrativas mais atrativas e até mesmo de afirmar propósitos autênticos e que ganham cada vez mais força na comunicação atual.

O mais interessante disso tudo é que essas oportunidades se mostram com certo diferencial aos pequenos negócios, que ganharam mais relevância para o consumidor: 33% deles estão mais dispostos a comprar de negócios locais/menores. Você, pequeno empreendedor, está ligado nesses hábitos?

Por isso, reafirmo aqui algo que você provavelmente já sabe: acompanhar todas as mudanças, mesmo as mais sutis, é fundamental para seu negócio e para a relação que você pretende criar com seu público.

Os números citados por aqui são apenas alguns dos muitos que apontam transformações importantes. Dá só uma olhada em outras mudanças:

Muitos negócios foram pegos de calças curtas e perceberam não estarem 100% preparados para atenderem às novas demandas da pandemia. Já outros se reinventaram completamente e em ritmo acelerado para não deixarem as oportunidades do período passarem.

E-book

Em ambos os casos, vale lembrar que é bem provável que passemos mais alguns meses nesse cenário. Para que todos se preparem da melhor forma para esse novo capítulo, os dados mencionados na imagem e diversos outros números importantes foram compilados em um e-book sobre as mudanças no comportamento do brasileiro na pandemia, produzido pela equipe de Dados & Insights da Loures Consultoria, disponível para download.

Fica a reflexão: como você e sua empresa irão se preparar para mais uma rodada de transformação?

*Lucas Tavares é Coordenador de Dados & Insights da Loures Consultoria

