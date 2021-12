Com loja em Osasco, Atacadão se consolida como maior atacarejo do Brasil

O grupo Carrefour Brasil inaugurou a loja número 250 do Atacadão, localizada no município de Osasco, em São Paulo, neste mês. O marco consolida a empresa como líder brasileira no segmento atacarejo (cash&carry), levando facilidade para todos os tipos de público, com preços competitivos, acesso à alimentação básica de qualidade e, principalmente, gerando oportunidades de emprego e estimulando o empreendedorismo, contribuindo para o giro das economias das regiões nas quais está presente.

O modelo de negócios do Atacadão, por ter parcerias exclusivas com diversos fornecedores, consegue oferecer preços extremamente competitivos. Isso garante aos pequenos comerciantes, transformadores e consumidores finais, a aquisição de produtos com preços mais baixos, ajudando na retomada do crescimento da economia.

“Este é um momento muito importante em nossa história. Chegamos a 250 lojas de autosserviço no país. Esse resultado é fruto de quase 60 anos de muito trabalho, feito por mais de 60.000 colaboradores que acreditam no nosso país e querem fazê-lo crescer ainda mais. São décadas contribuindo com a economia do Brasil, proporcionando oportunidades de emprego e oferecendo preços competitivos, além de acesso à alimentação básica de qualidade para a população. Isto faz parte do modelo de negócios do Atacadão, que segue um robusto plano de expansão”, declara Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Esse resultado é parte da estratégia assertiva de crescimento do grupo Carrefour Brasil na bandeira Atacadão nos últimos anos, bem como da capacidade de execução única de seu time de expansão. Em 2021, o Atacadão concluiu a integração de 28 lojas e 13 postos de combustível adquiridos do Makro. O processo de integração foi feito em tempo recorde, em seis meses ante a previsão inicial de 12 a 15 meses.

“Seguiremos com a agenda de expansão do modelo cash&carry no Brasil, seja de forma orgânica, seja por meio da reabertura de lojas adquiridas. Temos capacidade de integrar aquisições com sucesso e atingir rapidamente as metas que estabelecemos”, afirma Stéphane Maquaire, presidente do grupo Carrefour Brasil.

O ano de 2021 foi especial para o Atacadão e não só pela marca da loja 250. Ao longo do ano, o Atacadão abriu 44 lojas no Brasil, além de três atacados, o que resultou na geração de 14.400 novos postos de trabalho, entre diretos e indiretos. “Expandimos nossa operação em 17 dos 27 estados brasileiros, aumentando a capilaridade de nossos serviços e gerando valor para os municípios e seus entornos de nossa operação”, diz Marco.

Além de oferecer o melhor sortimento de produtos e preços extremamente competitivos, o Atacadão garante mais comodidade na hora de pagar as compras com o Cartão Atacadão. Com ele, os consumidores participam de um programa de benefícios com descontos exclusivos em diversos produtos da rede no Brasil. Outra vantagem é o prazo estendido para pagamentos, incluindo até 70 dias para abastecimento nos postos de combustível da companhia e compras em até dez vezes sem juros nas drogarias Atacadão. O cartão pode, também, ser utilizado em qualquer estabelecimento que é credenciado na rede MasterCard.

Presença digital

Além da presença física por todo o país, o Atacadão buscou alternativas para que seus clientes pudessem ter a melhor experiência em sua jornada de compra, com comodidade, qualidade, sortimento, força operacional e principalmente, preços justos. Por isso, há pouco mais de um ano o Atacadão lançou seu marketplace, uma plataforma intuitiva que identifica e mostra sempre o menor preço aos clientes, otimizando tempo e garantindo mais economia. Atualmente, a plataforma conta com mais de 300 sellers parceiros e cerca de 50.000 produtos. A presença digital do Atacadão se dá a partir de seus 31 atacados de entrega espalhados por todo o país. Desta maneira, a rede consegue estar presente em 5.000 cidades.

Além do site focado no cliente pessoa jurídica, o Atacadão estabeleceu parcerias com os aplicativos Rappi e Cornershop, possibilitando uma experiência digital nas lojas e regiões em que esses aplicativos atuam. A operação, presente em 120 lojas de 60 cidades, conta com uma equipe de shoppers dedicados a atender em tempo real os pedidos que chegam pelos aplicativos, garantindo comodidade e economia para o cliente Atacadão. Desta maneira, o Atacadão consegue chegar a todos os públicos possíveis, que buscam sortimento e preço justo.

O Atacadão é parte do grupo Carrefour Brasil, maior líder varejista do país, com mais de 720 lojas e 100.000 colaboradores no país. Somente o Atacadão conta com cerca de 60.000 colaboradores em 170 cidades.

