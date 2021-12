Com caminhão elétrico, Kraft Heinz quer neutralizar 30 t de CO₂ por ano

A aceleração da pauta de ESG (sigla em inglês para aspectos ambiental, social e governamental) é uma grande tendência entre as empresas e vem ganhando cada vez mais espaço nas agendas. É o caso da Kraft Heinz, multinacional detentora das marcas Heinz e Quero no Brasil, que anunciou recentemente o primeiro caminhão elétrico de sua frota logística em parceria com a Manlog Transportes, companhia pertencente à Movah Group.

O veículo, que não utiliza combustíveis fósseis e, portanto, não emite gases que favorecem o aquecimento global, será utilizado para o transporte dos produtos da empresa pela região metropolitana de Goiânia (GO), onde ficam as plantas da Kraft Heinz. A chegada do modelo no Brasil dá início a um projeto piloto de eletrificação que visa expandir as ações voltadas à sustentabilidade também para a etapa logística da cadeia produtiva.

Com este primeiro caminhão, a estimativa é de que sejam neutralizadas 2,5 toneladas de CO₂ mensalmente, o que corresponde a 18 mudas de árvores plantadas, e cerca de 30 toneladas de CO₂ por ano, reduzindo o impacto ambiental da empresa no transporte de produtos. O veículo entregue possui autonomia de 200 quilômetros por carga e capacidade de carregamento de oito toneladas por viagem. O caminhão também possui a vantagem de não emitir poluentes sonoros, o que proporcionará mais conforto e segurança à comunidade ao seu redor.

“Este é o primeiro veículo recebido, que integrará uma extensa frota sustentável. É o início do nosso progresso rumo a uma logística 100% pautada pelo respeito ao planeta e aos nossos clientes”, afirma Luis Guilherme Maresca, Head de S&OP da Kraft Heinz.

A implementação do projeto é mais um passo dado pela Kraft Heinz em prol dos seus consumidores, ambicionando que uma frota não poluente entregue o ketchup Heinz, feito com ingredientes 100% naturais. A multinacional pretende expandir a frota elétrica para outras três regiões do Brasil, com a meta de ter até dez caminhões nos próximos anos.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também