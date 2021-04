CNC: novo auxílio emergencial terá impacto oito vezes menor no comércio

Fundamental para a reação do varejo na primeira fase da pandemia em 2020, o auxílio emergencial deste ano terá impacto oito vezes menor, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Cerca de R$ 12,75 bilhões dos pagamentos do benefício devem ser direcionados ao comércio, ou 31,2% do que for sacado pela população. Em 2020, o valor destinado ao consumo no varejo foi de R$ 103,8 bilhões – 35,4% dos recursos totais. A projeção da CNC leva em conta, principalmente, a redução do montante de recursos da nova versão, além do comprometimento da renda familiar dos brasileiros com outros gastos.

Patrícia Schiavo é nova CEO da Get In

A engenheira Patrícia Schiavo será a anunciada amanhã a nova CEO da Get In, plataforma de gestão de filas e reservas em restaurantes da Z-Tech, hub de tecnologia e inovação da Ambev para pequenos e médios negócios. Com mais de 12 anos de experiência no mercado, a executiva atuou em diferentes posições na companhia, assim como na Z-Tech. Em sua última posição estava como Diretora Comercial na Menu, startup focada em e-commerce de food service, que registrou crescimento de 30 vezes no faturamento. Ela passou ainda pela área de estratégia da Ambev conduzindo o projeto de transformação digital da empresa.

Modernização industrial

A CNI defende prioridade para a modernização industrial e o comércio exterior nos financiamentos do BNDES na lista de projetos para a retomada do crescimento do país. O crédito pode ser usado tanto para a aquisição de máquinas e equipamentos como para os serviços tecnológicos. Atualmente, a única linha de financiamento disponível para a indústria 4.0 é a Finep Inovacred 4.0, que, em 2020, formalizou R$ 13 milhões em contratos de financiamento com empresas brasileiras.

Sem veto à pesquisa

Recentemente o apoio à inovação registrou uma importante vitória no Congresso Nacional com a derrubada do veto presidencial que permitia o contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT. Desde 2006, foram contingenciados mais de R$ 25 bilhões do Fundo. No ano passado, apenas cerca de 13% dos R$ 6,8 bilhões arrecadados pelo Fundo foram disponibilizados para investimentos não reembolsáveis em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) realizadas por universidades, institutos de pesquisa e empresas. Com a derrubada do veto, a lei proíbe o bloqueio de recursos do FNDCT, principal fonte de financiamento à ciência, tecnologia e inovação do país.

Dicas para começar

O Skyhub.B (Grupo Sabin) lançou o guia “10 Dicas para startups iniciantes na saúde”. O documento marca os dez anos de surgimento das primeiras startups de saúde digital no Brasil. Foi desenvolvido com princípios para auxiliar os primeiros passos dos empreendedores brasileiros. Casos, pesquisas internacionais e experiência real de fundadores, executivos, médicos e pacientes que ajudam a construir o sistema de saúde do futuro formam o conteúdo, também disponível no podcast “Reload”, recém lançado pelo Skyhub.

Maturidade digital

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), realiza pesquisa para identificar o nível de maturidade digital das micro e pequenas empresas brasileiras. As empresas terão até o dia 31 de maio para participar, por meio do link https://cutt.ly/Ol2NQUp, com mais dois meses para finalizar a pesquisa.

Jornada ao mundo virtual

A ABDI vai usar as informações no projeto recém-lançado Jornada Digital, que oferecerá aos pequenos negócios caminhos rumo à transformação digital. O objetivo é ajudar esses empreendimentos a tornarem-se mais digitais, com ganho de produtividade e competitividade. No dia 15 de abril, às 19h, a ABDI também promove uma live, gratuita em suas redes digitais, com a especialista em inovação, Martha Gabriel, sobre transformação digital para pequenos negócios.

Débito automático

O débito automático ainda não era uma realidade para clientes de fintechs e bancos digitais. Para mudar isso, a Celcoin – startup que fornece infraestrutura de serviços financeiros para fintechs e bancos – incluiu essa funcionalidade no seu conjunto de APIs, além de todos outros serviços antes oferecidos.

Doação de testes

A Multiplan, em parceria com o movimento União Rio, doou 5 mil testes de antígeno para detecção do coronavírus para clínicas e hospitais municipais do Rio de Janeiro, que foram recebidos na sede do Instituto da Criança. Os testes de antígeno apresentam resposta em cerca de 20 minutos.

Economia digital

A FDC vai promover nos dias 6, 7 e 8 de abril um dos eventos virtuais mais completos sobre o avanço da economia digital no Brasil e no mundo. E também propor meios para que o país se insira competitivamente no setor. O webinar apresenta estudo com cem questionamentos e reflexões sobre o tema. Dentre elas, Globalização 5.0, desigualdade social nesse contexto, rivalidade entre Estados Unidos e China, política industrial, entre outros.

O PIX da Renner

Lojas Renner

Desde que a Renner introduziu o PIX como meio de pagamento em novembro de 2020, já realizou mais de 140 mil transações desse tipo nos canais online, ou 5% dos pagamentos. A marca foi a primeira do seu segmento de atuação a oferecer o serviço de forma omnichannel, tanto para operações digitais como para as realizadas em lojas físicas. O volume de transações via PIX no e-commerce até o final de março aumentou em cerca de 900%.

Dou-lhe uma… série

Será uma série de 28 leilões, a partir desta quarta, de infraestrutura de transportes promovida pelo Ministério da Infraestrutura e agências vinculadas. Somente hoje serão leiloados 22 aeroportos divididos em três blocos (Norte, Sul e Central). É a quantidade de aeroportos já concedidos atualmente. Amanhã, será a vez da FIOL, e, fechando a semana, na sexta-feira, haverá o arrendamento de cinco terminais portuários – quatro no Maranhão e um no Rio Grande do Sul

Química

O presidente da Abiquim, Ciro Marino, debate os impactos do fim do Regime Especial da Indústria Química, que pode encarecer produtos médicos essenciais, de higiene, limpeza e embalagens de alimentos em plena pandemia de coronavírus. Ele participa de live na próxima segunda-feira (12), com parlamentares e secretários de Estado: “Os impactos econômicos no Rio de Janeiro”.

Expansão digital

Loja da Riachuelo: pontos fisicos fechados enquanto durar a quarentena

A Riachuelo investe na expansão digital se suas operações, em 2020 a companhia saltou de 2,5% de share para 10% nas vendas pelos canais digitais. E promete um crescimento ainda mais expressivo com o lançamento do marketplace proprietário e ferramentas que tornarão a jornada de compra do cliente ainda mais fluída. A Riachuelo transformou as mais de 300 lojas da marca em minicentros de distribuição.

Hambúrguer na rede

Buscando oferecer a melhor experiência aos seus consumidores, o Burger King mudou seu site. A plataforma traz nova interface mais inteligente nas interações com os consumidores, com o objetivo de oferecer personalização e customização para os clientes de acordo com os seus perfis… e fome. O novo conceito visual faz parte do rebranding da rede.

Dados seguros

O BMA Advogados concluiu a certificação da ISO 27001, uma norma internacional de Gestão de Segurança da Informação que abrange a proteção de dados em diferentes níveis, desde a análise de riscos passando pelo plano de tratamento e o direcionamento dos controles para evitar que qualquer ponto fraco do sistema seja explorado. “A certificação nos dá a tranquilidade de saber que nossos processos e sistemas de segurança, prevenção e gerenciamento de riscos e proteção de dados seguem as melhores práticas e que nossos dados, bem como aqueles que nos são confiados por nossos clientes, estão adequadamente protegidos”, afirma Amir Bocayuva, sócio-diretor do BMA Advogados,

Equilíbrio mental

A multinacional britânica Pearson está oferecendo nesta semana uma série de palestras sobre saúde mental para os franqueados das escolas de idiomas da marca no Brasil: Wizard by Pearson, Skill e Yázigi. Juntas, as três franquias totalizam mais de 1.600 unidades em todo o Brasil.

