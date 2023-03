Robin Hood Gamer lança boneco com encontro com fãs em feira da Abrin

Os mais de 19 milhões de seguidores de Robin Hood Gamer têm mais um motivo para comemorar. Depois do lançamento oficial de sua linha de cadernos com a Tilibra e de mochilas com a Dermiwil, que reuniu mais de 3.000 mil pessoas em Sorocaba em janeiro, o youtuber lança agora em março seu primeiro boneco, em um encontro com seus fãs na Feira da Abrin. O encontro de Robin com os fãs para o lançamento do boneco acontece em 7 de março, no Expo Center Norte, no estande da Novabrink, das 15h às 17h. Não é permitida a entrada de menores de 12 anos na feira.

O boneco articulado, que já está pré-venda nos sites da Livraria Pedagógica e o Zoom Brinquedos e Presentes. O brinquedo, produzido por Novabrink e Rosita, chega às lojas físicas em 20 de março. Assim como o livrão, o licenciamento do boneco é mais uma parceria do youtuber e da Família Arqueira com a Curta, o maior hub de youtubers da América Latina. A Curta revolucionou o mercado de influência no Brasil ao introduzir um novo modelo de negócios baseado em partnership, emprestado do mercado financeiro. Com isso, os influenciadores se tornam sócios do negócio e recebem porcentagens bastante superiores às médias pagas por outros agentes.

"Para nós, é importante que o influenciador seja valorizado naquilo que produz. Isso movimenta o mercado de uma maneira saudável e faz com que todos cresçam", afirma Lucas Continentino, um dos três sócios fundadores da Curta, ao lado de Pedro Gelli e Vitor Rabello.

Livia de Paula, responsável pela área de licenciamento do hub, diz que se trata de um "trabalho de formiguinha", mas promete revolucionar o mercado:

"Os youtubers são a nova febre das crianças. Hoje eles têm muita relevância. O trabalho é árduo, e há mais de um ano estamos no mercado para tornar essas marcas conhecidas e respeitadas", afirma.

Gabriel Neto, o Robin Hood Gamer, nasceu em Sorocaba (SP) e começou sua carreira aos 14 anos, produzindo vídeos de games para os amigos na internet. Hoje, com mais de 19 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, é um dos maiores influenciadores do Brasil. Em 2021, foi eleito pelo Youtube Brasil o criador número 1 da plataforma, hoje possui 1 milhão de acessos por dia em seu canal.

"Estou bastante ansioso para esse lançamento. A oportunidade de estar próximo de cada criança é sempre emocionante para mim. O boneco está incrível. É o resultado de mais uma parceria com a Curta, provando que esse modelo traz uma visão que representa o futuro para o mercado de influência, em que todos ganham", diz Robin.

Em dezembro, a Curta lançou também o Livrão da Família Arqueira.

