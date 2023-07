Circuito Brasileiro de Surf e Gerdau criam troféu com aço 100% reciclável

A Gerdau e o Circuito Brasileiro de Surf se uniram para levar a consciência ambiental aos vencedores do Dream Tour, elite do surfe brasileiro. A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, vai oferecer um troféu exclusivo aos atletas campeões e vice-campeões do Circuito Brasileiro de Surf, o Dream Tour 2023.

Essa ação se soma ao patrocínio da Gerdau ao Dream Tour 2023, campeonato organizado pela Confederação Brasileira de Surf (CBSurf). O campeonato conta com seis etapas em praias de sul e nordeste e com a participação de 88 atletas – 24 no feminino e 64 no masculino.

“Feitos com aço Gerdau 100% reciclável, os troféus dos campeões e vice-campeões do circuito, nas categorias feminina e masculina, homenageiam o esporte e ressaltam os benefícios da circularidade de materiais e da cadeira de reciclagem de sucata metálica no País”, afirma Pedro Torres, diretor global de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais da Gerdau.

Concepção

O troféu foi criado pelo artista Manfra e inspirado no formato do tubo, que é considerado um dos momentos mais icônicos do surfe. Com a intenção de promover uma mensagem de sustentabilidade e consciência ambiental ao torneio, ele também homenageia o esporte e ressalta os impactos positivos da circularidade de materiais e da cadeia de reciclagem de sucata metálica do Brasil. Foi produzido em aço Gerdau infinitamente e 100% reciclável e com uma baixa pegada de emissões de carbono.

“A Gerdau escolheu com cuidado cada um dos detalhes deste troféu, desde os materiais utilizados, até o nome do artista. Desta forma, entregamos aos campeões do Dream Tour muito mais do que uma premiação, mas sim uma peça símbolo de uma vitória totalmente conectada e equilibrada com a natureza do surfe”, diz Teco Padaratz, presidente da CBSurf.

Agenda a favor da sustentabilidade

A Gerdau é a maior recicladora de sucata metálica da América Latina, transformando mais de 11 milhões de toneladas do material em aço anualmente. Uma das fontes de geração de sucata metálica é o desmantelamento de navios, o que permite com que um volume importante destes materiais sejam retirados dos mares brasileiros e transformados em novos produtos de aço, uma vez que o aço é um item infinitamente e 100% reciclável.

Onde acompanhar o Dream Tour?

As etapas do Dream Tour serão transmitidas na Sportv, a partir das quartas de final. Em paralelo ao evento esportivo, serão promovidas ações de responsabilidade socioambiental com o objetivo de engajar as comunidades locais e mostrar os benefícios do investimento em educação e no esporte. Entre as iniciativas estão a gestão de resíduos, reflorestamento e doação de pranchas às escolinhas de surf locais.

