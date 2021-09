Carrefour lança cartão-presente com QRCode para compra de games

O Carrefour é a primeira rede de hipermercados a oferecer cartões-presente via QRCode no Brasil. A solução, lançada em parceria com a Blackhawk Network Brasil, utiliza o conceito “prateleira infinita”, que possibilita a integração de produtos e serviços do estoque virtual nas lojas físicas.

Ao encontrar um QRCode nos mercados e farmácias da rede, o cliente consegue obter um catálogo extenso de produtos e serviços. Depois, recebe um código de barras para ser pago no caixa e, em seguida, o código do cartão-presente é enviado pelo e-mail, podendo ser utilizado em diversas lojas online parceiras do varejista.

Atualmente, o catálogo via QRCode oferece as marcas Playstation, Xbox, Steam, Blizzard, Garena Free Fire, Razer e Rixty, mas há expectativa para que mais opções sejam acrescentadas ainda este ano.

A rede busca oferecer uma experiência de compra melhor, com oferta de serviços e aumento das oportunidades de conexão e fidelização. O objetivo está relacionado à integração da rede física de lojas com a plataforma de e-commerce, acelerando a transformação digital.

“O grupo Carrefour Brasil tem liderado grandes mudanças no país e, uma delas, é por meio de uma cultura de inovação que, com o auxílio da tecnologia, busca oferecer experiências de compra mais conectadas às expectativas de cada consumidor e permite avançar na criação de serviços e soluções diversas”, afirma Alexandre Gyurkovits, diretor de planejamento e serviços financeiros.

A Blackhawk, empresa líder global em soluções pré-pagas, trouxe a novidade para o país em 2021 e observa boa aceitação dos consumidores.

“Nossa expectativa é que esse novo modelo de vendas se popularize ainda mais. Esperamos que o QRCode represente 10% das vendas de cartões-presente em 2021. Trata-se de uma solução que contribui muito para a transformação digital de canais presenciais”, afirma Gabriel Mello, diretor comercial da Blackhawk Network Brasil.

A solução já pode ser encontrada em 270 lojas e 23 farmácias do grupo. A previsão é de que o método de pagamento seja introduzido em todos os mercados e farmácias do grupo até o final deste mês.

A digitalização do processo de pagamento também contribui para as medidas de isolamento social, pois dispensa o contato físico. Além disso, uma pesquisa global encomendada pela Blackhawk este ano mostra que 74% dos consumidores brasileiros preferem comprar cartões-presente via QRCode. Outro dado da pesquisa diz que, desde o início da pandemia, 43% das pessoas ao redor do mundo passaram a comprar mais cartões-presente digitais.

Aposta

O Carrefour apostou nas marcas de games para o início das vendas de cartão-presente via QRCode nas lojas físicas e essa estratégia tem um bom motivo: no Brasil, assim como no mundo, o mercado de games é um dos que mais tem crescido na indústria do entretenimento nos últimos anos. A edição mais recente da pesquisa Brasil Games Show revelou que 72% dos brasileiros jogam. Além disso, 68% dos entrevistados afirmaram que essa é sua principal fonte de diversão. Quase metade dos compradores de gift cards utilizam esse formato com games.

“O mercado de games é um dos setores que mais puxam a transformação digital dos consumidores. Nossa parceria com a Blackhawk vai nos permitir oferecer infinita opções de jogos via QRCode, além de proporcionar uma melhor experiência de compra para os gamers, que já estão mais habituados com os pagamentos digitais. Com o sucesso dessa nova solução, a tendência é que, em breve, novos segmentos de produtos e serviços sejam adicionados ao nosso catálogo”, afirma Gyurkovits.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também