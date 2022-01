Carrefour abre curso de formação profissional para pessoas com deficiência

O grupo Carrefour Brasil em parceria com o Instituto da Oportunidade Social (IOS) acaba de abrir inscrições para o curso gratuito de formação profissional para pessoas com deficiência. A formação é realizada no formato online e oferece aos alunos uma ajuda de custo de R$ 150. Ao final, a companhia selecionará participantes para vagas de trabalho nas lojas do Carrefour, localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.

O curso tem um mês de duração, com aulas diárias (de segunda à sexta-feira), de 4 horas, e é voltado para atuação na área de varejo, nas funções de operador e atendente de lojas, supermercados e farmácias. As aulas da segunda turma do programa começam no dia 7 de fevereiro.

Ao todo, o curso oferecerá 24 vagas para candidatos maiores de 18 anos e que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio. A ação faz parte do Programa de Formação e Inclusão Carrefour, que está na sua segunda edição. Na primeira turma, realizada em outubro do ano passado, foram formados 19 profissionais com deficiência.

“O setor do varejo é uma porta de entrada importante para o mercado de trabalho e a conquista de um emprego é um dos principais fatores de inclusão social. Por isso, promovemos capacitações e a inserção profissional de grupos minorizados em nosso ecossistema e da inclusão dessas pessoas”, declara Kaleb Machado, gerente de diversidade e inclusão do grupo Carrefour Brasil.

Conteúdo

O IOS será responsável pelo conteúdo do curso que abordará as ferramentas Keep, Trello, Pacote G-Suite. Além de conteúdos tecnológicos, os cursos do IOS abrangem conceitos administrativos com aulas práticas em softwares de gestão, português e matemática, empregabilidade, cidadania e comportamento (soft skills), trazendo para a prática a vivência corporativa, que ensinam o aluno elaborar desde e-mails, apresentações, participar de reuniões, ter visão de negócio até desenvolver o briefing e apresentação de um produto.

Profissionais formados

O IOS, que atua desde 1998 promovendo a formação profissional gratuita e a empregabilidade de jovens e pessoas com deficiência, já formou mais de 40 mil profissionais para os setores de tecnologia da informação, administração, RH e atendimento ao cliente, ampliando a renda dessas famílias em até 49%.

“A parceria entre empresas como o Carrefour e o IOS reforça a importância de atuar na inclusão de pessoas com deficiência de forma produtiva, com o objetivo de aumentar a empregabilidade desses profissionais no mundo do trabalho”, diz a superintendente do IOS, Kelly Lopes.

