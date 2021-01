Bússola LIVE – Logística no Brasil: desafios de um país continental

As dimensões continentais do Brasil e os gargalos de infraestrutura ainda existentes fazem com que a logística seja um dos principais desafios para o setor produtivo no país. As deficiências nas redes de transporte encarecem os custos logísticos, que equivalem a 12% do PIB brasileiro, segundo dados da consultoria Inter.B. O índice é acima do registrado em outras nações maiores em extensão territorial, como Estados Unidos (8%), Canadá (8%) e Rússia (9,5%).

Com a entrega de mais de 90 obras de transporte em 2020 (incluindo quase 1.500 km de novas estradas) e a previsão de mais 53 concessões para 2021 (aeroportos, portos, ferrovias e rodovias), o Ministério da Infraestrutura espera transformar cada vez mais esse cenário e garantir à produção nacional mais competitividade e eficiência logística. Entre as prioridades estão dobrar a participação ferroviária na matriz de transportes e incentivar a navegação de cabotagem.

A infraestrutura de transporte se tornou ainda mais importante com a pandemia, que impôs novas e complexas demandas logísticas. Com as limitações trazidas pelo coronavírus, os consumidores recorreram ao e-commerce, que se expandiu rapidamente e virou a alternativa para as empresas sobreviverem à crise. Sistemas de entrega precisaram ser adaptados, ampliados e, no caso de pequenos negócios, criados.

Na guerra contra a Covid, o transporte de equipamentos, insumos e remédios tem sido uma importante frente de batalha pela vida. E, com o início do plano de imunização, começa também a engenharia logística para distribuir as vacinas a todos os brasileiros.

Em webinar promovido pela Bússola na próxima quarta-feira, 27 de janeiro, às 12h, autoridades e lideranças do mercado vão debater como superar os principais desafios de logística no Brasil. Participarão do evento Marcelo Sampaio, secretário-executivo do Ministério da Infraestrutura; Marcelo Lopes, diretor-executivo de Supply Chain do Grupo Carrefour Brasil; Marcelo Saraiva, presidente da Brado Logística; e Marcelo Guarnieri, CEO e fundador da Kangu.

Para assistir à live e enviar suas perguntas, inscreva-se aqui.

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Últimas lives: