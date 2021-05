Bússola LIVE – Ensino básico e edtechs: apostas do mercado de educação

O mercado de educação básica, que movimenta R$ 80 bilhões no Brasil, passa por uma transformação. Altamente pulverizado e ainda dominado por escolas de bairro, o setor assiste a um movimento crescente de fusões e aquisições liderado por grandes grupos de ensino. São operadoras de escolas que têm ampliado sua participação num ritmo acelerado, com a compra de colégios em todas as regiões do país.

O fenômeno ganhou ainda mais força com a pandemia. Diante dos novos desafios, estabelecimentos de ensino acabaram incorporados por grandes redes, dotadas de estrutura e capacidade de investimento.

Ao integrarem esses grupos, as escolas seguem um modelo de gestão profissionalizada, que inclui o uso de plataformas tecnológicas, a atualização permanente de processos, investimentos em inovações técnicas e operacionais, o acesso a programas de desenvolvimento e o monitoramento constante dos padrões de qualidade. Segundo as operadoras, o objetivo é modernizar, mas preservando a essência de cada unidade.

Outra aposta do mercado de educação, que tem crescido em tempos de Covid, são as edtechs. O Brasil já soma 566 startups de educação, um aumento de 26% em dois anos, de acordo com estudo da Abstartups e do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb).

Com as limitações impostas pelo coronavírus, que aceleraram a transformação digital do ensino, as ferramentas e os serviços oferecidos por edtechs têm despertado o interesse de escolas, professores, alunos e também de investidores, cujos aportes nessas empresas são cada vez mais frequentes.

Em webinar promovido pela Bússola na próxima quarta-feira, 5 de maio, às 12h, lideranças do mercado de ensino vão debater desafios e oportunidades do setor e analisar as principais tendências para o futuro da educação. Participarão do evento: André Aguiar, fundador e CEO da Inspira Rede de Educadores; Mario Ghio, diretor-presidente da Somos Educação; e Marco Fisbhen, fundador e CEO do Descomplica. A moderação será feita por Rafael Lisbôa, diretor da Bússola.

Para assistir à live e enviar suas perguntas, inscreva-se aqui!

