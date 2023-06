Bússola Cultural: semana destaca contação de histórias e oficina de cosplay

"Brincando com a pessoa e outras Histórias” - É Hora de História

O ator Willian Gama encena o espetáculo “Brincando com a pessoa e outras histórias”, em que revela o cotidiano e os rituais de uma região de Portugal, e ao mesmo tempo, declama trechos da poesia do escritor português Fernando Pessoa. A performance, em 6/6, às 14h, acontecerá dentro do projeto “É hora de história”, que recebe grupos escolares no Saguão B para prestigiar apresentações artísticas.

Gratuito, 6/6, às 14h, no Saguão B do Museu da Língua Portuguesa, Praça da Língua s/n - Luz - São Paulo, de terça a domingo, das 9h às 16h30 (permanência até 18h), R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), grátis para crianças até 7 anos, grátis aos sábados, ingressos na bilheteria e pela internet Sympla

Coro da Osesp - obras sacras 'a capella' na Sala São Paulo

No segundo recital da série na Temporada 2023 – Sem Fronteiras, o Coro da Osesp estará no palco da Sala São Paulo neste domingo (04/jun), às 18h, com ingressos ao valor único de R$ 39,60 (inteira). A regência ficará a cargo do francês Geoffroy Jourdain, e o repertório será composto somente por obras sacras escritas para coro a capella. Essencialmente germânico e escrito ao longo do século XIX, o programa desta apresentação coloca lado a lado peças dos compositores Mendelssohn-Bartholdy, Cornelius, Bruckner, Hugo Wolf, Brahms, Schoenberg e Max Reger. Vale lembrar que esta performance de nossos cantores terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Osesp no YouTube. Dificilmente um aficcionado da música vocal deixará de reconhecer no repertório coral alemão do século XIX um universo a se explorar. A profusão de Lieder (canções) escritos para vozes solistas ou arranjados para diferentes formações por compositores da envergadura de Felix Mendelssohn-Bartholdy ou Johannes Brahms – ambos regentes de coro – é um testemunho da popularidade deste meio de expressão musical no período. A produção sacra dos compositores Românticos e de seus herdeiros do século XX, por sua vez, não se limita às grandes formas corais-sinfônicas e frequentemente exibe nas obras para coro a cappella uma reverberação do Lied cantado nas agremiações corais seculares ou no ambiente doméstico, tanto em sua forma musical quanto nas temáticas características do Romantismo, em que se incluem o culto à natureza e profundas reflexões sobre o sentido da vida.

Trilha de curta duração: Cante e Toque Rita Lee

Na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes terá a “Trilha de curta duração: Cante e Toque Rita Lee”, de 05 de Junho a 07 de junho, das 14h às 17h. As matrículas serão feitas pelo link.

Os participantes conhecerão a história de Rita Lee na música e o percurso artístico, e a partir da imersão na história musical estimulará o desenvolvimento da percepção auditiva, além de técnicas em variados instrumentos, com o acompanhamento do canto e o estudo de solos.

Gratuito, mais informações Fabrica de Cultura

Contação de histórias

Na Fábrica de Cultura Sapopemba terá leitura mediada do livro “Dr. Alex e a vovó Ritinha”, em 10 de junho, às 11h. Na obra, a rainha do rock se transforma em fada e trata de um tema delicado para as crianças: a morte. De uma maneira leve, lúdica, colorida e criativa a autora traz reflexões profundas para pensar nessa experiência inevitável. A equipe da Bibliotech convida o público para a leitura do livro que foi escrito no início da pandemia da Covid-19, e é derivado da série "Dr. Alex”, escrito por Rita, entre os anos 1980 e 1990 e relançada, recentemente, com texto atualizado, com novas ilustrações, de Guilherme Francini e novo projeto gráfico.

Em 15 de junho, também, na Fábrica de Cultura Sapopemba, às 15h, acontecerá a atividade de criação inspirada no livro “Amiga ursa, uma história triste, mas com final feliz”, de Rita Lee, o qual traz a história da ursa Rowena que veio parar no Brasil vítima de tráfico de animais. Durante anos, ela foi maltratada em circos e zoológicos até ser resgatada e ir para o Rancho dos Gnomos, onde vive o tão aguardado final feliz. De maneira leve e divertida, aborda-se temas como geografia, biologia, a importância da preservação do meio ambiente e, é claro, o respeito aos animais. Durante a leitura, o público será convidado a criar desenhos, textos e a responder às perguntas que o próprio livro traz sobre meio ambiente, flora e fauna.

Gratuito, mais informações Fabrica de Cultura

Patrimônios ambientais tombados para visitar

O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado no dia 5 de junho, foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas na resolução XXVII de 15 de dezembro de 1972 com a qual foi aberta a Conferência de Estocolmo, na Suécia, cujo tema central foi o Ambiente Humano. A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo separou 10 patrimônios ambientais tombados que podem ser visitados por meio de parques, trilhas, campings, entre outros meios.

A lista de todos os bens tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (Condephaat), que é um órgão subordinado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, pode ser acessada por aqui.

Para ter mais detalhes, consulte o site do respectivo lugar de interesse

Espetáculo “Vida Gota”

A Cia Laleoni, na Fábrica de Cultura Capão Redondo, traz a saga desafiadora de duas gotinhas de água que, com coragem e amor, se transformam em nuvem, chuva, rio, mar e até seiva de árvores. Esse é o universo criado pela contadora de histórias Pamela Leoni, que narra, canta e interpreta todas as personagens para incentivar a imaginação das crianças, a admiração pelo ciclo da água e o cuidado com a natureza.

E a Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha está organizando uma apresentação on-line, desta vez, com Laura Finocchiaro - Ideias e sons especiais Rita Lee nos estúdios, em 16 de junho, às 16h, no Youtube: @fabricadeculturasp -LINK. Laura é cantora, compositora, guitarrista e produtora musical Laura Finocchiaro e estará acompanhada por Ricardo Pinoti na bateria e Gilberto Oliveira, na guitarra synth e solo.

A programação completa pode ser conferida neste link: Programação Completa

Fábrica de Cultura Capão, 7/6, 14h, de 3 a 12 anos, presencial na unidade | Rua Bacia de São Francisco, s/n, gratuito, mais informações Fábricas de Cultura

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, 16/6, às 16h, no Youtube YouTube

Moda sustentável - oficina de cosplay com cosblack

O mês do meio ambiente traz diversas reflexões sobre pautas importantes que atravessam a sustentabilidade, inclusive dentro da moda. Dando continuidade aos estudos de figurino no universo geek, na Fábrica de Cultura Jardim São Luís, o artista Well Renato, ativista social de pautas sobre diversidade na Cultura Pop, Geek & Otaku, e conhecido por seu projeto Cosblack, ministrará a oficina de Cosplay a partir da moda sustentável, com a reutilização de peças de brechós ou aquelas paradas no guarda-roupa, transformando-as em figurinos de personagens geeks.

Gratuito, 1/6, 18h30 às 21h30, presencial na Fábrica de Cultura Jardim São Luís | Rua Antônio Ramos Rosa, 651, faixa etária livre, sem necessidade de inscrição prévia

Curso de Educação em Direitos Humanos

Estão abertas as pré-inscrições para a 10ª edição do Curso Intensivo de Educação em Direitos Humanos: Memória e Cidadania, que acontece, presencialmente, entre os dias 10 e 14 de julho, das 10 às 18 horas, no Memorial da Resistência.

O curso tem como objetivo introduzir o público ao aprendizado de conhecimentos específicos, promovendo a troca de experiências e fornecendo uma base reflexiva para a cidadania ativa no âmbito da Educação em Direitos Humanos.

Serão cinco aulas e uma mesa redonda, norteadas por dois eixos orientadores: o saber curricular e pedagógico, que inclui aulas e debates ministrados por especialistas convidados, e saber experiencial, que fomenta a discussão e a troca de experiências a partir de grupos de trabalho.

O curso é gratuito, e conta com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Com o total de 100 vagas disponíveis, as inscrições vão até o dia 2 de junho. Inscrições no link

Gratuito, Memorial da Resistência, Largo General Osório, 66, Santa Ifigênia, São Paulo - SP, entrada gratuita, aberto de quarta a segunda (fechado às terças), das 10h às 18h, mais informações Memorial da Resistência

Fé, Engenho e Arte - Os Três Franciscos

O Museu de Arte Sacra de São Paulo (MAS-SP), instituição da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, inaugura a exposição Fé, Engenho e Arte – Os Três FRANCISCOS: mestres escultores na capitania das Minas do ouro, sob curadoria de Fabio Magalhães e museografia de Haron Cohen, onde exibe 65 obras dos mestres do barroco brasileiro: Antônio Francisco Lisboa (Aleijadinho), Francisco Vieira Servas e Francisco Xavier De Brito. Na mostra, com abertura no dia 27 de maio às 11hs, o MAS-SP homenageia os expoentes das expressões barroca e rococó no Brasil, do sec. XVIII, além de estabelecer um paralelo entre as obras desses três artistas que se faz fundamental para a compreensão e apreciação da arte sacra barroca brasileira. A exposição destaca esculturas e talhas, oferecendo ao público uma experiência imersiva e enriquecedora.

A exposição " Fé, Engenho e Arte – Os Três FRANCISCOS: mestres escultores na capitania das Minas do ouro" convida os visitantes a explorar e apreciar a riqueza das obras desses três mestres da arte sacra barroca brasileira. O Museu de Arte Sacra de São Paulo tem o prazer de proporcionar essa oportunidade única de mergulhar na história e na cultura por meio das criações de Antônio Francisco Lisboa, Francisco Vieira Servas e Francisco Xavier de Brito.

De 28 de maio a 30 de julho de 2023, Avenida Tiradentes, 676 – Luz, São Paulo (ao lado da estação Tiradentes do Metrô), de terça-feira a domingo, das 09 às 17h (entrada permitida até as 16h30), ingresso R$ 6,00 (Inteira) e R$ 3,00 (meia entrada nacional para estudantes, professores da rede privada e I.D. Jovem - mediante comprovação) | Grátis aos sábados, Compra de Ingressos, mais informações Museu de Arte Sacra

Nhe'ẽ ry – onde os espíritos se banham

Em 04 de junho, estreia a exposição Nhe'ẽ ry – onde os espíritos se banham, no Museu das Culturas Indígenas (MCI). Com elementos da mata que estimulam o tato, olfato, visão, audição e propriocepção (noção espacial), a mostra recria a atmosfera da Mata Atlântica sugerindo uma vivência sensorial. O MCI é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela ACAM Portinari (Associação Cultural de Apoio ao Museu Casa de Portinari) em parceria com o Instituto Maracá e o Conselho Indígena Aty Mirim.

A expressão “Nhe'ẽ ry”, usada pelo povo Guarani para denominar a Mata Atlântica, também pode ser traduzida como “lugar onde os espíritos se banham”. Sonia Ara Mirim, curadora da exposição ao lado de Cris Takuá, Carlos Papá e Sandra Benites, explica: “cada elemento da mata tem seu espírito e seu modo de vida, então quando nós, indígenas, falamos dos ‘espíritos da mata’, estamos considerando toda a vida nela presente: floresta, animais, rios e nascentes. Onde há vida, há espíritos”.

Mostra de longa duração, de terça a domingo, das 9h às 18h; às quintas-feiras até às 20h; fechado às segundas-feiras (exceto feriados), ingressos R$ 15,00 (inteiro) e R$7,50 (meia entrada); gratuito às quintas-feiras, ingresso no site Museu das Culturas Indígenas, r. Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, São Paulo/SP

