Bússola Cultural: Museu da Língua Portuguesa exibirá filmes ao ar livre 

Cinema ao ar livre no Museu da Língua Portuguesa

Quando? 25 de abril, às 18h30.

Onde? No Pátio B do Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Língua, s/nº - Luz, São Paulo.

A ação integra o projeto Luz na Tela. O primeiro filme da programação é o Luzes da Cidade, um dos clássicos da cinematografia de Charlie Chaplin. O evento será aberto a todos os públicos e contará com distribuição gratuita de pipoca e água.

O projeto visa fortalecer e valorizar a cultura cinematográfica produzida na região popularmente conhecida como Boca do Lixo e a conexão significativa entre o Museu, seus parceiros, vizinhos, a população em situação de rua e outros públicos.

Gratuito.

Mesmo em caso de chuva, haverá a sessão de cinema (local coberto).

“Somos todas Frida Kahlo”

Quando? 20 de abril, às 9h30.

Onde? Mundo do Circo, no Parque da Juventude - Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Espetáculo de circo, com a Cia Artemisia Trupe, poderoso e inspirador que celebra a vida e o legado de Frida Kahlo, promovendo igualdade de gênero, empoderamento e solidariedade. Através de seus quadros autobiográficos traz as várias facetas de Frida em cena, por meio das linguagens do circo, do teatro e da bufonaria.

A capacidade do espetáculo de reunir diferentes formas e perspectivas de arte e de mostrar a complexidade e a diversidade das experiências femininas o torna uma performance relevante e oportuna.

Gratuito.

Classificação etária: 10 anos.

Serão realizadas experiências para reconhecer esses aromas. (Divulgação/Divulgação)

Tudo sobre os aromas do café

Quando? 20 de abril, das 9h às 13h30 (4 horas).

Onde? Museu do Café, na R. Quinze de Novembro, 95 - Centro, Santos.

Promovido pela illycaffè, o curso apresentará os aspectos da formação dos aromas presentes no café. Na ocasião, ainda serão realizadas experiências para reconhecer esses aromas.

R$ 150.

Inscrições pelo e-mail: cursos@museudocafe.org.br.

Fábrica de Cultura. (Divulgação/Divulgação)

6ª Festa de São Jorge

Quando? 27 de abril, das 10h às 22h .

Onde? Fábrica de Cultura Jaçanã, na R. Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, São Paulo.

A comunidade celebra a 6ª Festa de São Jorge saboreando uma deliciosa feijoada comunitária gratuita, regada a muito samba ao vivo, palestras, empreendedorismo local, aula de samba Rock, espaço para brincar, rodas de leitura, dentre outras atividades.

Além disso, pode participar de uma ação social e cultural que, por meio do samba, realiza campanhas de arrecadação de alimentos e produtos de higiene que são doados a famílias carentes, moradoras do Bairro Jova Rural.

Gratuito.

Classificação indicativa: livre.

Dia terá distribuição de figurinhas e álbuns da Copa América 2024. (Agência Brasil/Reprodução)

Troca de figurinhas no Museu do Futebol

Quando? 21 de abril, das 9h às 17h.

Onde? Área externa do Museu do Futebol, na Praça Charles Miller, s/n - Pacaembu, São Paulo.

Um dos torneios mais esperados de todo o ano, a CONMEBOL Copa América USA 2024, tem um novo e exclusivo álbum oficial de figurinhas colecionáveis desenvolvido pela Panini.

E o destino certo para os colecionadores de figurinhas neste domingo é o Museu do Futebol. Acontece das 9h às 17h o Panini Day, com distribuição de figurinhas e álbuns da Copa América 2024, além de algumas atividades promovidas em parceria com a Panini, como chute a gol, futmesa e um espaço para a troca de figurinhas.

Gratuito às terças.

A exposição apresenta peças produzidas pelos povos Terena. (Divulgação/Divulgação)

Exposição temporária “Cerâmica Terena” em Tupã

Quando? Até 30 de abril. Terça a domingo, das 9h às 18h.

Onde? Museu H. P. Índia Vanuíre, na Rua Coroados, 521 – Tupã.

A exposição apresenta peças produzidas pelos povos Terena, habitantes das terras indígenas Icatu, em São Paulo, e Cachoeirinha, no Mato Grosso do Sul. São panelas, jarros, moringas, esculturas, entre outros objetos.

Alguns deles já fazem parte do acervo do museu, doados ainda em 1970; já outras obras mais recentes foram adquiridas pelo setor de acervo ao longo dos anos.

Além das características da cerâmica Terena, a mostra também destaca depoimentos que valorizam e retratam as relações estabelecidas a partir da história, memória, cotidiano e transmissão de conhecimentos entre gerações. O objetivo é estabelecer a manutenção da tradição como um elo entre o passado e o presente.

Gratuito.

Dia de Baile no Capão Redondo. (Divulgação/Divulgação)

Baile no Capão Redondo

Quando? 27 de abril das 19h30 às 21h.

Onde? Fábrica de Cultura Capão Redondo, na Rua Bacia de São Francisco, s/n - Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo.

Integrando as comemorações do aniversário do Capão Redondo (30) e o Dia Internacional da Dança (29), a segunda edição da “Isso é Baile” contará com 10 categorias honrando as danças, movimentos, grupos e importantes artistas que criaram movimentos revolucionários através de seus corpos no Capão Redondo e outras periferias do mundo.

Nessa edição especial, a programação completa terá dois DJ's, dois MC's, cinco júris, apresentação musical e apresentações de dança.

Gratuito.

Classificação indicativa: livre.

Pianista Víkingur Ólafsson estreia com a Osesp

Quando? 25 e 26 às 20h30 e 27 de abril às 16h30.

Onde? Sala São Paulo, na Praça Júlio Prestes, 16 - Campos Elíseos, São Paulo.

Um dos mais bem-acabados modelos do Romantismo e as diferentes vertentes do Modernismo musical conversam neste programa que reúne Robert Schumann, Arnold Schoenberg e Heitor Villa-Lobos. O Concerto para piano de Schumann nasceu como uma fantasia dedicada à sua esposa Clara Schumann, uma das mais brilhantes pianistas do século XIX.

Considerado um modelo de concerto para piano do Romantismo, a obra terá solos de Víkingur Ólafsson, islandês que tem se destacado por uma abordagem criativa e original do piano.

Entre R$ 39,60 e R$ 271,00. Para comprar: https://osesp.byinti.com/ .

Para ver ao vivo: https://youtube.com/@videososesp/ .

“Sherlock Jr” completa 100 anos de lançamento. (Reprodução/Reprodução)

Especial Buster Keaton

Quando? 21 de abril às 15h.

Onde? Museu da Imagem e do Som (MIS), na Av. Europa, 158 - Jd. Europa, São Paulo.

Inspirado na atmosfera das primeiras sessões de cinema, o Cinematographo é o programa do MIS que convida, a cada edição, uma banda ou músicos para realizar a sonorização ao vivo de um filme. Em abril, o Cinematographo apresenta uma edição especial em homenagem a um dos grandes cineastas da história do cinema, Buster Keaton.

A sessão exibirá dois clássicos da filmografia do diretor: o curta-metragem “O enrascado” e o filme “Sherlock Jr”, esse último em comemoração aos 100 anos de lançamento. A trilha sonora será executada ao vivo pelo pianista Tony Berchmans e o projeto CINEPIANO.

R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), disponíveis na plataforma MegaPass (online) e na bilheteria do MIS.

Classificação indicativa: livre.

Última semana da mostra sobre o Holocausto no MIS

Quando? Até 21 de abril.

Onde? Museu da Imagem e do Som, na Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo.

O Museu remonta a história do Holocausto com uma exposição sensorial inédita, elaborada em dois atos. A exposição, que abriu ao público no dia 9, leva aos visitantes o registro histórico da Segunda Guerra Mundial e do terror impelido ao povo judeu ao percorrer os ambientes, locais e cenários marcantes que compõem a trajetória do personagem central, desde sua adolescência até a chegada ao Brasil.

A exposição reproduz – utilizando cenografia, vídeos, fotos, sons e efeitos – pontos e locais marcantes na história do Holocausto.

R$ 20 (inteira); R$ 10 (meia); gratuito às terças e para crianças até 7 anos.

Classificação indicativa: 16 anos.

