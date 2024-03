Premiação Libertadores e Sul-americana: Conmebol distribuirá valor recorde em 2024; veja valores

O sorteio da fase de grupos da Libertadores acontece nesta segunda-feira, 18, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Nesta temporada, a entidade máxima do futebol sul-americano anunciou que aumentará a premiação que será distribuída em todas as suas competições. O novo valor é de R$1,5 bilhão, superando a quantia de R$1,4 bilhão, que foi paga no ano passado.

A Libertadores é o torneio mais cobiçado entre os times da América do Sul. Com o aumento da premiação paga ao campeão, a tendência é que a competitividade e o equilíbrio só aumentem. Na próxima fase da competição, as equipes brasileiras que estarão na disputa são: Atlético, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, São Paulo e Palmeiras.

No ano passado, o Fluminense, atual campeão, faturou U$18 milhões (R$89 milhões) com o título. Em 2023, a Conmebol já havia aumentado em 21% os valores de premiação em relação a 2022.

Para Harry Collecta, CEO da Absolut Sport no Brasil, agência de experiências esportivas que é parceira oficial da Conmebol, a valorização da Libertadores é um processo que vem sendo construído nos últimos anos. Um dos fatores, de acordo com o executivo, é a preocupação por parte da entidade em promover diversas ativações com patrocinadores e marcas ligadas à competição.

“Gosto sempre de lembrar das ações que promovemos, em parceria com os patrocinadores oficiais da entidade, na final da Libertadores do ano passado. Uma delas foi ‘vestir’ o Cristo Redentor com as cores do Fluminense, após o título contra o Boca Juniors, no Maracanã. Os torcedores envolvidos na decisão, e que compraram os nossos pacotes, vivenciaram experiências que foram muito além do campo e que com certeza contribuíram para deixar aquela final ainda mais inesquecível. Em breve, lançaremos uma página em nosso e-commerce com novidades sobre os pacotes e estamos ansiosos para concretizar ativações grandiosas em mais uma edição deste torneio”, conclui Harry, que comparecerá ao sorteio da fase de grupos da Conmebol.

Já com relação ao faturamento dos clubes durante a competição, Sara Carsalade, co-founder e responsável pela vertical de Esportes da Somos Young, empresa especializada no atendimento a sócios torcedores, com trabalhos em equipes como Cruzeiro, Vasco e Bahia, destaca que a valorização da Libertadores, além de viabilizar maiores premiações para as equipes, também pode impactar os cofres dos clubes de outras maneiras:

“A Libertadores é a principal competição da América e, naturalmente, tem atraído crescentes investimentos. Além disso, é um torneio que, ano após ano, é cada vez mais valorizado pelos torcedores e se tornou uma verdadeira obsessão. Isso faz com que a busca por ingressos para os jogos do clube na competição seja intensa e, neste cenário, os benefícios dos sócios-torcedores são ainda mais valorizados. Esses fatores podem levar a aumento no número de integrantes do programa, elevando o faturamento da equipe”, explica.

De acordo com Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, o aumento significativo nos valores das premiações se relaciona especialmente com os novos contratos de direitos de transmissão.

“A nova licitação, que vigora entre 2023 e 2026, reserva à Globo os direitos em TV aberta, enquanto Paramount e Grupo Disney são responsáveis pelos pacotes de TV fechada e streaming. Melhores contratos de transmissão impulsionam ainda mais a principal competição de clubes da América do Sul, a Libertadores da América”, conclui Wolff.

Léo Rizzo, CEO da Soccer Hospitality, empresa que administra camarotes em oito estádios do futebol, ressalta a importância da competição para o público brasileiro e explica como a Libertadores é um atrativo importante para os players que administram espaços premium.

“Dentre os camarotes que atendemos, a semifinal da Libertadores é o produto mais valorizado que podemos oferecer aos clientes. Nestes jogos, o valor do ingresso é mais elevado, mas é um evento que podemos pensar em ativações personalizadas e realizar ações que as pessoas não estão acostumadas a encontrar em um estádio de futebol”, afirma o executivo.

Nesta edição, a empresa estará envolvida com a gestão dos espaços na Arena do Grêmio, MorumBIS, Allianz Parque e Nilton Santos. Na semifinal entre Palmeiras e Boca Junior-ARG, em 2023, os ingressos para o Fanzone custavam até R$1250,00. Os espaços oferecem open bar, comida liberada e contam com estúdios de tatuagem e até barbearia.

Cabeça de chave no sorteio desta segunda-feira, o Flamengo é o grande favorito à conquista de mais uma Libertadores. Segundo as principais plataformas de apostas esportivas consultadas no país, como Esportes da Sorte, Onabet, Galera, Reals, Bet7k, Odds&Scouts e Casa de Apostas, os clubes que têm mais chances de desbancar o time de Tite são Palmeiras e River Plate. O Fluminense, atual campeão, está apenas em quinto na lista, atrás também do Atlético-MG.

Valorização da Sul-Americana

Assim como a Libertadores, a Copa Sul-Americana também segue o mesmo caminho de valorização em termos de premiação. Nesta temporada, por exemplo, o campeão pode desembolsar um valor superior a R$40 milhões.

No ano passado, o Fortaleza faturou R$10 milhões pelo vice-campeonato. Para Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão do Pici, esta competição tem alcançado um protagonismo cada vez maior por conta das equipes que disputam.

"É um torneio que cada vez mais tem crescido de nível, e nesta edição vamos ter diversos clubes que já ganharam a Copa Libertadores, como Boca Juniors, Racing, Internacional, Corinthians, Cruzeiro. Nós entramos nesta disputa buscando avançar. Não vou falar em final aqui novamente, mas temos como meta fazer uma boa campanha e seguir sendo um clube com um nível de protagonismo dentro da disputa", completa Paz.

Entre os brasileiros que disputam a competição este ano, Internacional e Athletico Paranaense são os únicos que já levantaram o troféu. O Colorado foi o primeiro brasileiro campeão da Sul-Americana, ao bater o Estudiantes, da Argentina, na final de 2008.

"Vemos a Copa Sul-Americana como mais um objetivo neste ano, assim como as outras competições que disputamos. Mais do que a premiação, estamos falando de uma disputa que hoje tem um peso muito grande, e que neste ano conta com clubes enormes, muitos deles com conquistas de títulos de Copa Libertadores ao longo da história. Nossa expectativa é de fazer uma grande campanha", aponta Felipe Becker, vice-presidente de futebol do Internacional.

Já o Cuiabá disputa a Sul-Americana pela terceira vez na história e valoriza a façanha. "É muito significativo participar de uma competição como a Copa Sul-Americana porque contribui para a internacionalização da marca. Ter o Cuiabá disputando um torneio desse tamanho é importante para os nossos patrocinadores e também valoroso para o Estado do Mato Grosso", afirma Cristiano Dresch, presidente do Dourado.