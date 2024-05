Bússola Cultural: inscrições abertas para o 3° Concurso de Crônicas sobre futebol de várzea

3º Concurso de Crônicas sobre futebol de várzea

Quando? Inscrições de 20 de maio a 20 de junho.

Estão abertas as inscrições para a 3ª edição do Concurso de Crônicas do Museu do Futebol. O tema deste ano será “O futebol na várzea”.

O concurso vai premiar as 20 melhores crônicas esportivas, sendo R$ 7 mil para o primeiro lugar, R$ 5 mil para o 2º, enquanto o terceiro será premiado com R$ 3 mil. A organização do concurso ainda distribuirá mil reais para quem ficar entre a quarta e a 20ª colocação.

Além disso, o Museu do Futebol editará um livro com os 20 textos selecionados, com distribuição gratuita.

Confira o formulário de inscrição

Mais informações no link

Comemoração inédita marca a inclusão do Dia do Orgulho Nerd no calendário paulista. (Divulgação/Divulgação)

Dia do Orgulho Nerd

Quando? 25 de maio, das 10h às 22h.

Onde? Pavilhão da Bienal no Parque Ibirapuera, na Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Ibirapuera, São Paulo.

Uma comemoração inédita marca a inclusão do Dia do Orgulho Nerd no calendário paulista. Para celebrar, uma programação extensa e totalmente gratuita, como desfile de cosplay, exibição de animes e tokusatsu, shows e mais, das 10h às 22h.

Quem quiser, poderá dar vida aos seus personagens favoritos em um concurso de cosplay. As inscrições estão abertas e podem ser feitas via formulário online.

Para saber as últimas novidades da programação, acesse o site www.orgulhonerd.sp.gov.br

“Brun Blaà” é o espetáculo do dia 26. (Divulgação/Divulgação)

Temporada gratuita de espetáculos infantis

Quando? 26 e 28 de maio, às 11h e 15h, respectivamente.

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

O Teatro Sérgio Cardoso, por meio do projeto Palco Semente Sabesp, traz uma temporada de espetáculos gratuitos de maio a setembro deste ano. Serão 30 atrações para crianças, que incluem apresentações musicais, teatrais e muito mais.

O projeto oferece ao público a oportunidade de vivenciar diferentes formas de expressão cultural e de se conectar com artistas talentosos.

O espetáculo do dia 26, “Brun Blaà”, na Sala Paschoal C. Magno, é indicado para bebês até 3 anos. Já “Kaboo e sua Turma” acontece no dia 28, na Sala Nydia Licia.

Gratuito. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro uma hora antes das apresentações e o espaço está sujeito à lotação.

É recomendado que os participantes tenham acima de 14 anos. (Divulgação/Divulgação)

Aula de Dança Clássica no Edifício Oswald de Andrade

Quando? 25 de maio, das 10h às 11h30.

Onde? Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

A oficina será com Beatriz Hack, professora e ensaiadora da São Paulo Companhia de Dança.

É recomendado que os participantes tenham acima de 14 anos e nível intermediário na modalidade para melhor aproveitamento.

Gratuito, com capacidade máxima para 25 pessoas.

Para mais informações, acesse o instagram da SPCD (@saopaulociadedanca) e/ou o site www.spcd.com.br

Tiê se apresenta com sua turnê "Cartas de Amor". (Divulgação/Divulgação)

Turnê “Cartas de Amor” de Tiê

Quando? 28 e 29 de maio, das 14h às 15h.

Onde? Na Fábrica de Cultura Parque Belém, na Av. Celso Garcia, 2231 - Belenzinho, São Paulo; e na Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, na Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 - Conj. Hab. Fazenda do Carmo, São Paulo.

O Show “Cartas de Amor” é embalado por canções que capturam a essência das declarações de amor de sua autoria e também de outros compositores. Se dividindo entre violão e piano, Tiê revisita seu primei ro álbum, “Sweet Jardim”, além de sucessos como “A Noite”, “Amuleto” e versões com: “Prova de Carinho”, de Adoniran Barbosa e “A Noite do Meu Bem”, de Dolores Duran.

O diferencial deste show vai além da melodia envolvente e da voz cativante de Tiê. A artista convida o público a participar de um momento especial, encorajando a leitura de cartas para alguém significativo em suas vidas.

Gratuito.

Coral e Percussão do Guri de Sorocaba. (Divulgação/Divulgação)

Coral e percussão gratuito em Sorocaba

Quando? 29 de maio, quarta-feira, 19h.

Onde? Teatro da Fundec, Rua Brigadeiro Tobias, 73 - Sorocaba.

O Coral e Percussão do Guri de Sorocaba fazem sua estreia na temporada 2024 dos 29 Grupos Musicais com programação variada.

Sob a regência de Luis Anselmi, o repertório inclui obras de Milton Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Alice Ruiz, Maria Gadú e Dona Ivone Lara, entre outros.

Gratuito.

Caluz ministra a oficina. (Acervo pessoal/Acervo pessoal)

Aula de autorretrato na Brasilândia

Quando? 25 de maio, das 14h às 16h.

Onde? Fábrica de Cultura Brasilândia, na Av. General Penha Brasil, 2508 - Brasilândia, São Paulo.

A pintura de autorretrato é uma linguagem bem conhecida nas artes visuais e ela nos possibilita nos olhar com calma, buscando o autoconhecimento. Parar e observar a si mesmo é um exercício que pode nos ajudar a dar contorno a nossa individualidade e identidade.

Assim, a artista Caroline Luz, a Caluz, como é conhecida, ministra a oficina. Seus trabalhos têm uma poética voltada para as questões das mulheres reais. Além de suas pinturas, aquarelas e gravuras, Caluz é artista urbana, pintando murais pelas ruas desde 2013.

Gratuito.

Para maiores de 8 anos.

Mostra panorâmica de Cecilia Vicuña. (Reprodução/Reprodução)

Mostra panorâmica de Cecilia Vicuña na Pina

Quando? 18 de maio a 15 de setembro. De quarta a segunda, das 10h às 18h (entrada até 17h).

Onde? Edifício Pina Contemporânea (Grande Galeria), na Av. Tiradentes, 273 - Luz, São Paulo.

A Pinacoteca de São Paulo apresenta “Cecilia Vicuña: Sonhar a água – uma retrospectiva do futuro”, na Grande Galeria do edifício Pina Contemporânea.

Primeira grande mostra da artista chilena no Brasil, a retrospectiva reúne cerca de 200 obras que abrangem os 60 anos de sua produção.

Com curadoria de Miguel A. López, a mostra apresenta o compromisso de Vicuña com as lutas populares, o respeito aos direitos humanos e a proteção ambiental.

Gratuito aos sábados. Nos demais dias, R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada).

Cultura e língua nacional são atravessadas por heranças africanas. (Divulgação/Divulgação)

“Línguas africanas que fazem o Brasil” é nova mostra do Museu da Língua Portuguesa

Quando? De 24 de maio a janeiro de 2025; De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h).

Onde? Museu da Língua Portuguesa, na Praça da Língua, s/nº - Luz – São Paulo.

O dia a dia do povo brasileiro é atravessado pelas presenças africanas na forma como nos expressamos – seja na entonação, no vocabulário, na pronúncia ou na forma de construir o pensamento. É sobre essas presenças que trata a exposição Línguas africanas que fazem o Brasil, com curadoria do músico e filósofo Tiganá Santana e realização do Museu da Língua Portuguesa. A mostra abre ao público no dia 24 de maio e fica em cartaz até janeiro de 2025.

Ingressos: R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia); Grátis para crianças até 7 anos e aos sábados.

Venda de ingressos na bilheteria e pela internet

Público poderá explorar explorar as novas demandas profissionais. (Divulgação/Divulgação)

Roda de conversa: Profissões do futuro

Quando? 31 de maio, às 15h.

Onde? Fábrica de Cultura São Bernardo do Campo, na Av. Armando Ítalo Setti, 80 - Baeta Neves, São Bernardo do Campo.

Imagine as seguintes profissões: influencer, nômade digital, vendedor no e-commerce, afiliados digitais, entre outros. Há uma coisa comum entre elas: o uso da tecnologia e conexão com pessoas.

A equipe da Bibliotech convida o público a explorar as novas demandas profissionais utilizando como livro de apoio "Como influenciar e motivar pessoas", de Leandro Martins.

Gratuito.

