Bússola Cultural: exposição “Indígena NÃO é Fantasia!” provoca foliões

“Indígena NÃO é Fantasia!”

Quando? 3 a 25 de fevereiro, de terça a domingo, das 09h às 18h (quinta, até as 20h).

Onde? Museu das Culturas Indígenas, na Rua Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca.

É carnaval no Museu das Culturas Indígenas, mas também é tempo de luta. A instalação “Indígena NÃO é Fantasia!” ocupa o 7º andar e reforça que o cocar, as pinturas e os grafismos são elementos sagrados e carregam a história de diversos povos indígenas do Brasil.

Exposição reúne obras de mais de 40 artistas

" E o palhaço, quem é!?" reúne obras de mais de 40 artistas

Quando? 2 de fevereiro, às 17h.

Onde? Paço das Artes, na Rua Dr. Albuquerque Lins, 1345 - Higienópolis.

Em comemoração ao mês do carnaval, o Paço das Artes inaugura a exposição 'E o palhaço, quem é!?', com curadoria de Renato De Cara. A mostra apresenta performances e imagens de palhaços em pinturas, fotografias, cartazes, desenhos e objetos. Ao todo, mais de 40 artistas terão suas obras expostas. A programação é gratuita, com classificação de 14 anos e vai até 31 de março.

Pré-carnaval na Rua do Orgulho

Pré-carnaval na Rua do Orgulho

Quando? 3 de fevereiro, com concentração às 13h e saída às 14h.

Onde? Rua Matias Aires, no bairro da Consolação.

O Carnaval do Orgulho se antecipa no pré-carnaval de São Paulo trazendo à Rua do Orgulho – a Rua Augusta e suas travessas –, uma celebração marcada pela liberdade, paz e diversidade. Um dos destaques dessa folia é o Bloco "Será Que É?", que nesta edição, intitulado "Perdi foi Tudo!", conta com a participação especial da cantora Karol Conká.

“Papo Reto: Quantos carnavais cabem na rua”

Papo reto no Museu das Favelas

Quando? 3 de fevereiro, às 15h.

Onde? Museu das Favelas, na Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos.

A programação de roda de conversa do Museu das Favelas convida Sócrates Magno, Raphael Escobar e Gisele Brito para discutir como a folia atropela a segregação espacial e o território se transforma em arena de diversão e disputa. “Papo Reto: Quantos carnavais cabem na rua”.

Folia no Museu Índia Vanuíre

Folia no Museu Índia Vanuíre

Quando? De 7 a 9 de fevereiro.

Onde? Museu Índia Vanuíre, na Rua Coroados, 521 - Centro, Tupã - SP.

No dia 7, o projeto "Museu Folia na Rua" traz uma noite com marchinhas que marcaram época tocadas pela Orquestra Municipal Maestro Júlio de Castro e apresentação do Bloco Abanaê.

No dia 8, é a vez das crianças participarem de uma oficina de musicalização.

Já no dia 9, a oficina de Contação de Histórias do mês de fevereiro terá tema carnavalesco. O objetivo é promover reflexão e novos conhecimentos de forma dinâmica e interativa. As atividades são todas com classificação livre e entrada gratuita.

Em Brodowski, também tem carnaval

Em Brodowski também tem carnaval

Quando? Entre os dias 7 e 13 de fevereiro.

Onde? Museu Casa de Portinari, na Praça Candido Portinari, 298 - Centro, Brodowski - SP.

O museu realiza uma série de ações para celebrar a festa popular agregando conhecimentos e curiosidades sobre um dos pintores mais emblemáticos do Brasil, Cândido Portinari. A programação inclui roda de conversa, instalação, contação de histórias e oficina.

Samba-enredo, oficina e baile da terceira idade no Museu da Língua Portuguesa

Samba-enredo, oficina e baile da terceira idade no Museu

Quando? 3, 10 e 22 de fevereiro.

Onde? Museu da Língua Portuguesa, Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo.

No dia 3 de fevereiro o bloco Cornucópia Desvairada e uma oficina de musicalização infantil animam o público a partir das 10h.

No dia 10 é a vez de aprender muito na oficina de balangandãs, das 13h às 14h30.

No dia 22 o museu encerra a programação do Carnaval do Museu com o projeto Falas do Corpo, voltado principalmente para pessoas com mais de 60 anos. A instituição promove um Baile da Melhor Idade com muito samba, axé music e marchinhas.

Cornucópia Desvairada na Pina Contemporânea

Cornucópia Desvairada na Pina Contemporânea

Quando? 24 de fevereiro, a partir das 15h30.

Onde? Praça da Pina Contemporânea, na Av. Tiradentes, 273 - Luz.

A Cornucópia Desvairada é uma fanfarra inspirada na diversidade cultural do país com um repertório que passa por diferentes ritmos e estilos. A atividade é livre para todas as idades e gratuita.

Atividades para todas as idades nas Fábricas de Cultura

Atividades para todas as idades nas Fábricas de Cultura

Quando? Todo o mês de fevereiro.

Onde? Todas as Fábricas de Cultura.

Nas Fábricas de Cultura do interior, litoral e região metropolitana, as programações incluem apresentações teatrais, rodas de conversa e leitura, festas à fantasia, blocos, oficinas, aulas e muito mais.

Para acessar toda a programação, basta acessar os sites www.fabricadecultura.org.br e www.fabricasdecultura.org.br.

Carnaval nas Oficinas Culturais da capital

Carnaval nas Oficinas Culturais da capital

Quando? Todo o mês de fevereiro

Onde? Nos seguinte endereços:

Oficina Cultural Alfredo Volpi, Rua Américo Salvador Novelli, 416 – Itaquera.

Maestro Juan Serrano, Rua Joaquim Pimentel, 200 – Brasilândia.

Oswald de Andrade, Rua Três Rios, 363 – Bom Retiro.

As Oficinas Culturais prepararam uma série de atividades gratuitas para diferentes públicos nas unidades. Será possível criar bonecos cabeção e outros artefatos, curtir uma apresentação de marchinhas ao vivo e até desenvolver noções básicas de ritmo e percussão, tendo a experiência de atuar como ritmista em um bloco de carnaval. Mais informações podem ser encontradas no site www.oficinasculturais.org.br.

