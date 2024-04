Bússola Cultural: Biblioteca de São Paulo homenageia Ziraldo

Homenagem à Ziraldo na Biblioteca de São Paulo

Quando: Hora do Conto, 12 de abril, sexta-feira, às 15h30; Leitura ao Pé do Ouvido: 12 de abril, sexta-feira, às 16h; Pintando o Sete 17 de abril, às 15h.

Onde: Biblioteca de São Paulo, Av. Cruzeiro do Sul, 2630.

A Biblioteca de São Paulo presta homenagem a Ziraldo, escritor e cartunista pioneiro nas histórias em quadrinhos no Brasil, que faleceu no dia seis de abril de 2024.

As obras de Ziraldo estão disponíveis no acervo da Biblioteca e nos próximos dias, também, terão atividades para celebrar o legado de Ziraldo, com exposição do acervo do cartunista, Leitura ao Pé do Ouvido, Hora do Conto e Pintando o Sete.

Elenco de “Cantando na Chuva”, com nova montagem em São Paulo (João Caldas Fo/Divulgação)

Teatro musical “Cantando na Chuva”

Quando: De 4 de abril a 16 de junho, quarta, quinta e sexta - 20h; Sábado e domingo - 15h e 19h30.

Onde: Teatro Sérgio Cardoso, na R. Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

O palco do Teatro Sérgio Cardoso recebe um clássico de Hollywood: "Cantando na Chuva". A montagem apresenta números de dança e sapateado imperdíveis, além de fazer chover em pleno palco.

Ao reviver a atmosfera nostálgica da Hollywood dos anos 1920, este espetáculo transporta o público para a época de ouro do cinema, quando os filmes mudos deram lugar ao cinema falado..

Ingressos entre R$ 19,80 e R$ 400,00.

Reinauguração do Café do Rio. Autor: Augusto Malta, 1903 (Acervo do Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro/Divulgação)

Exposição “Café: na mesa ou no balcão?

Quando? Inauguração em 13 de abril de 2024, sábado, às 11h.

Onde? Museu do Café, Rua XV de Novembro, 95 - Centro Histórico - Santos/SP.

O Museu do Café, inaugura a exposição “Café: na mesa ou no balcão?”, em 13 de abril de 2024, às 11h. A mostra temporária apresentará o surgimento e as transformações ocorridas no consumo público do café no Brasil, tendo como tema principal o ambiente das cafeterias, onde serão explorados os hábitos e os rituais que envolvem essa bebida que é um patrimônio nacional.

De terça a sábado, das 9h às 18h, e domingo, das 10h às 18h (fechamento da bilheteria às 17h); R$ 16 e meia-entrada para estudantes e pessoas acima de 60 anos; Grátis aos sábados e, todos os dias, para as crianças até 7 anos; Acessibilidade no local; Não possui estacionamento.

FÉstival em São Paulo (Lucas Gali/Divulgação)

FÉstival Santa Bárbara d’Oeste

Quando: 20 de abril, sábado, a partir das 16h.

Onde: Complexo Usina Santa Bárbara (Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP).

A primeira edição de 2024 de FÉstival, que acontece em Santa Bárbara d’Oeste, terá uma programação voltada para as manifestações culturais de origem cristã, dentre os nomes dos artistas, estão: o casal Jefferson & Suellen, a dupla sertaneja gospel André e Felipe, a cantora Bruna Karla e, ainda, a Cia Nissi – com mais de 20 anos de trajetória, que apresenta no evento “Jardim do Inimigo - O Musical”, o cantor, compositor e instrumentista Clebão de Paula; Rodrigo Ito, também cantor, compositor e instrumentista; e Em Prol do Reino.

Entrada gratuita.

Yêdamaria - Mesa de Campo 2013 (João Liberato/Divulgação)

Inauguração da exposição “As Vidas da Natureza-Morta”

Quando: 13 de abril, sábado, às 11h.

Onde: Museu Afro Brasil Emanoel Araujo, no Parque Ibirapuera, Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, portão 10, São Paulo - SP.

O Museu Afro Brasil Emanoel Araujo inaugura a exposição “As Vidas da Natureza-Mostra”, que possui o objetivo de abrir a temporada 2024 de seu Programa de Exposições com uma mostra que vem provocar uma reflexão extensa e contemporânea sobre as artes plásticas.

Com mais de 300 obras e entrada grátis na inauguração, a mostra aborda as referências de natureza-morta da atualidade usuais ao senso comum.

A partir da produção de artistas brasileiros e estrangeiros do século XIX até a atualidade, o curador Claudinei Roberto da Silva partiu do acervo da instituição, contando igualmente com obras de outras instituições culturais do país, além de contribuições de artistas e colecionadores.

De terça a domingo, 10h às 17h (permanência até às 18h); Ingresso: R$ 15 (meia entrada, R$ 7,50); Grátis às quartas.

Mostra de Dança com aulão de FitDance

Quando: 13 de abril, às 14h.

Onde: Fábrica de Cultura Cidade Tiradentes, na Rua Henriqueta Noguez Brieba, 281 - Conj. Hab. Fazenda do Carmo, São Paulo.

Evento de dança com diversos gêneros musicais liderado pela instrutora Wal Kei. Além de apresentações de grupos de dança, ao final do evento, terá um breve aulão de FitDance.

Todas as atividades nas Fábricas de Cultura são gratuitas (Divulgação/Divulgação)

Festival Indígena na Fábrica de Cultura Osasco

Quando: 14/4, domingo, às 12h.

Onde: F ábrica de Cultura Osasco, R. Santa Rita - Rochdale, Osasco - SP.

Celebrando o Dia dos Povos Indígenas, a Fábrica de Cultura 4.0 Osasco, em parceria com as comunidades Guaranis de Tekoa Yvy Porã, localizadas no Pico do Jaraguá, realiza o Festival Indígena.

O evento proporcionará, além de muita música, a troca de experiências culturais, o entendimento sobre a preservação ambiental e uma feira de artesanato e de culinária típicos da cultura indígena.

Concerto de Música de Câmara no Theatro São Pedro (Divulgação/Divulgação)

Concertos de música de câmara no Theatro São Pedro

Quando: 13, 27 e 28 de abril.

Onde? Theatro São Pedro, na Rua Barra Funda, 171 - Barra Funda, São Paulo, 01152-000.

O Theatro São Pedro realizará três concertos de música de câmara no mês de abril, nos dias 13, 27 e 28.

A programação dará sequência aos espetáculos que reúnem público e artistas posicionados no palco, inclusive com alguns programas elaborados conjuntamente com os músicos da Orquestra do Theatro São Pedro.

Em 13/4, o programa que inicia às 20h se chama “De uma margem à outra”, tendo as participações da mezzo-soprano Denise de Freitas e da pianista Michiko Licciardi. Na ocasião, serão interpretadas obras de Georges Bizet, Francis Poulenc, Giuseppe Verdi , Heitor Villa-Lobos, Manuel de Falla, Cláudio Santoro, Benjamin Britten, Cole Porter e Kurt Weill.



E no final de semana de 27 e 28/4 ocorrem os concertos “Estéticas Sonoras” e “Música para Anoitecer”, respectivamente.

Com a participação de músicos da Orquestra do Theatro São Pedro, o programa “Estéticas Sonoras” contempla peças dos compositores tchecos Bohuslav Martinů e Leoš Janáček e do austríaco Franz Schubert.

Já no domingo, às 17h, o concerto “Música para Anoitecer” apresenta ao público músicas de Igor Stravinsky, Philippe Gaubert, Heitor Villa-Lobos, Luca Raele e Osvaldo Golijov.

Concertos: 13/4 às 20h, Theatro São Pedro; Livre ; Ingressos R$70 (inteira) e R$35 (meia); 27/4 às, 11h, Theatro São Pedro, Livre, Ingressos R$70 (inteira) e R$35 (meia).

Espaço dedicado à arte circense no Parque da Juventude (Divulgação/Divulgação)

Espetáculo de palhaçaria rock n’roll, no Mundo do Circo

Quando: 17 de abril, quarta-feira, às 11h e às 15h.

Onde: Mundo do Circo, Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Um espetáculo de palhaçaria rock n’roll para dar risada e balançar o esqueleto, conta a história de Sizu que sempre sonhou em ser um astro do rock, porém nunca conseguiu entrar para uma banda.

Um espetáculo para promover uma troca entre artista e público, incentivar as pessoas a persistirem nos sonhos e estimular a sair de sua convencional passividade perante os fatos.

No museu das Favelas, já aconteceu o Show da Ayra apresentando seu novo álbum "GUIÁ" (Divulgação/Divulgação)

Sarau Guarani Mbya

Quando: 13 de abril, sábado, às 14h.

Onde: Museu das Favelas, na Av. Rio Branco, 1269 - Campos Elíseos.

O Sarau Guarani Mbya celebra a arte, saberes e cultura do Povo Guarani Mbya, por meio de programação diversa, com a apresentação do livro ""Ara Pyau"", de Jera Guarani, publicado pelo Centro de Trabalho Indigenista em 2021, que busca promover o conhecimento e fortalecer o modo de vida Guarani.

"Luanda, Lisboa, Paraíso", de Djaimilia Pereira de Almeida, é o livro a ser analisado na primeira edição do Papo Literário de 2024 ( Alan de Faria/Divulgação)

Papo Literário no Museu da Língua Portuguesa

Quando? 13 de abril, sábado, às 11h.

Onde? No Saguão B do Museu da Língua Portuguesa, Praça da Luz, s/nº - Centro Histórico de São Paulo.

O Papo Literário passa a integrar a programação do Museu. Trata-se de um clube de leitura, um antigo pedido do público, que acontecerá mensalmente no Saguão B, com entrada gratuita. Este ano, o tema central é Narrativas negras em língua portuguesa.

