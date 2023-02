Bússola & Cia: Hurb 22% cresce com retomada do turismo

Por Márcio de Freitas

O Hurb registrou aumento de 22% no faturamento em 2022, com a inclusão de oito companhias aéreas em seu portfólio, e a conquista mais de 254 hotéis diretos ativados na sua plataforma. Além disso, passou a atuar em outros 10 pontos de partida fora do eixo RJ-SP e conquistou 47 novos destinos. O resultado da retomada do turismo pós-pandemia: 402 mil quartos ocupados ao longo do ano, alta de 28% na comercialização de diárias e a operação de mais de 1,2 milhões de viajantes. “Crescemos cerca de 20% na quantidade de destinos que oferecemos na plataforma, totalizando mais de 272 destinos visitados durante todo o ano que passou. Estes números mostram que as atividades turísticas estiveram nos planos dos brasileiros em 2022 e indicam que haverá destaques positivos em 2023 ”, diz Gabriela Armstrong, head de Growth do Hurb.

Faturamento alto

A Simpress se reinventou durante o período da pandemia e registrou o faturamento de R$ 1,3 bilhão com aluguel de equipamentos. O CEO Vittorio Danesi explica que a digitalização forçada, a nova mentalidade das empresas em relação ao usar versus o ter, a alta carga de trabalho das equipes de TI e a escassez de mão de obra destes colaboradores, são alguns fatores do resultado. “Nossa perspectiva para o final de 2023 é chegar no fechamento de 2 bilhões”, comentou o executivo

Dobrou

A rede de meios eletrônicos de pagamento, Ceopag R$ 279 milhões em 2022. A previsão para 2023 é de R$ 577 milhões em transações, mirando dobrar esse valor no ano seguinte. “As pessoas têm usado cada vez menos o dinheiro físico. Hoje em dia, a praticidade dos pagamentos por meios digitais adentraram a cultura do brasileiro”, comenta Kawel Lotti, fundador da Ceopag.

Reinando

O Rei do Pitaco fechou 2022 com 4,6 milhões de usuários cadastrados na plataforma e já distribuiu cerca de R$125 milhões em premiações para mais de 140 mil ganhadores. No último ano, a plataforma promoveu mais de 84 mil ligas em 27 campeonatos nacionais e internacionais. “Estamos em constante desenvolvimento e o nosso compromisso com a oferta de uma experiência cada vez mais completa para os nossos usuários é o que nos motiva como negócio. Nosso propósito é conectar os apaixonados por esporte em um só lugar, levando entretenimento, diversão e criando amizades por todo o país”, destaca Mateus Dantas, CEO.

Podcast elétrico

A Evolua Energia lança nesta quarta-feira (01/02) o primeiro episódio do podcast “Falas de Evolução”. A iniciativa, que terá a participação de convidados e especialistas de diversas empresas, tem como objetivo colocar o debate sobre sustentabilidade em destaque e mostrar as diferentes esferas que circundam este tema.

Parceria boa

O FAS Advogados firmou parceria para conduzir a estruturação jurídica e regulatória do G10 Bank, fintech para desenvolvimento das favelas com a missão de fomentar o comércio local. O escritório dedicou ao projeto as equipes das áreas de Direito Empresarial e de Direito Bancário, Fintechs e Meios de Pagamento, sob a liderança dos sócios Paulo Mertz Focaccia e Vicente Piccoli M. Braga.

Recrutamento

A Gupy, software de Recrutamento e Seleção e Admissão Digital, buscou na SenseData uma forma sólida de reter e aumentar o engajamento com os seus clientes. A gestão dos mais de 3 mil clientes da HRtech através da SenseData trouxe uma redução de 40% na taxa de cancelamento e a diminuição de 30% no tempo de Onboarding da plataforma Gupy.

Aporte

A Ulend recebeu aporte de mais R$ 40 milhões da gestora Sollis Investimentos em seu FIDC. No total, a empresa teve captação extra de R$ 120 milhões em 2022 e um aumento de receita de 300%. Deste valor, R$ 115 milhões são recursos destinados a funding para financiamento das operações de crédito, e R$ 5 milhões são destinados a caixa.

Prêmio

A nstech recebeu o selo “ESG Seal Sustainable Business”, concedido pela QMS Certification a companhias que oferecem benefícios sociais, ambientais e atuam efetivamente na construção de um sistema econômico mais inclusivo, equitativo e regenerativo para as pessoas e para o planeta. No total, foram avaliados mais de 400 critérios referentes aos três pilares da sigla (Environmental, Social and Governance).

Investimento de resultado

A Creative Pack teve faturamento de R$ 4,8 milhões no ano passado, com 282% de crescimento na receita em relação a 2021. O resultado é fruto do investimento em novos produtos e novas metodologias para atender às demandas de uma sociedade que se reinventou após anos de isolamento por causa da pandemia.

Cnossos

Mulheres no comando. Essa é a premissa da primeira aventura builder do mercado WomenTech do Brasil com foco no feminino como valor, a Mubius WomenTech Ventures. Criada para desenvolver e investir em negócios liderados por mulheres em 2022, a companhia já faturou aproximadamente R$ 1,1 milhão em menos de um ano de existência.

Semente

A Semente fechou 2022 com crescimento próximo de 80% no faturamento. Foram 58 projetos impactando 3 mil empreendedores e empreendedoras, em parcerias com grandes nomes como Mercur, Sebrae RS, Prefeitura de Porto Alegre, Coca-Cola FEMSA e outros. O carro-chefe foi voltado para mulheres empreendedoras, com 11 projetos do segmento e mais de duas mil pessoas impactadas.

Great place

O Centro Global de Negócios da ExxonMobil, em Curitiba, recebeu a certificação da Great Place to Work (GPTW) como uma excelente empresa para se trabalhar no estado do Paraná. A GPTW é uma consultoria global de pesquisa, que apoia as organizações a obterem os melhores resultados por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação.

Sorrindo

A Rizi Dental alavancou investimento de R$ 20 milhões e se estabeleceu em quatro bairros do Rio: Jardim Botânico, Largo do Machado, Botafogo e Barra da Tijuca. Os planos para o futuro são ambiciosos: "Queremos abrir mais 50 novas unidades até 2026. Pretendemos entrar em outros Estados e ampliar os investimentos em clínicas próprias, com novos parceiros e investidores”, afirma o CEO Eduardo Silva.

Mais é mais

A fintech Paketá recebeu novo aporte de R$ 16 milhões em extensão de rodada da Série A – conduzido pela IOB, smart tech que une conteúdo e tecnologia para alavancar empresas e escritórios de contabilidade. O valor complementa o investimento feito pela Kinea, CVC do Banco Itaú, que recentemente também entrou para a sociedade, e soma um total de R$43 milhões aportados na fintech.

Rethink

A empresa de soluções digitais mineira Rethink faturou R$ 30 milhões, com projeção para 2023 de R$ 50 milhões de reais. Além disso, a empresa de tecnologia saiu de 20 colaboradores para mais de 200, cresceu 10 vezes nos últimos 3 anos.

Pod mais

O Estúdios Flow, hub de podcasts com mais de 60 horas semanais de conteúdo ao vivo que somam mais de 45,8 milhões de seguidores e 7,3 bilhões de visualizações, decidiu implementar o SAP Business One. O projeto do sistema de gestão é de responsabilidade da ALFA, que vai padronizar e otimizar os processos.

Sócio

A Ollo anunciou Renato Saraiva como novo sócio da startup. O executivo assume também a cadeira de Chief Operating Officer (COO), liderando as frentes Ollo Recruiting, vertente de vagas fixas, e Ollo Freelance, de vagas para freelancers. “Estou muito animado com esse novo desafio. O que mais me motiva na vida é estabelecer pontes entre as pessoas, e é justamente o que a Ollo faz ao unir talentos e organizações”, destaca o novo sócio.

Fórum

O Fórum de Diversidade, Empreendedorismo e Negócios do Sebrae será o pontapé inicial em 2023 para muitos profissionais enaltecerem temáticas que merecem atenção dentro e fora dos ambientes corporativos. Seguindo essa premissa, os porta-vozes da agência uma – especializada na realização de eventos, incentivos e trade – Ronaldo Ferreira Jr. e Samanta Lopes, integrarão painéis sobre diversidade no dia 01/02, às 9h e às 10h30, respectivamente. O evento, que acontece até 2 de fevereiro.

