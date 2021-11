BRQ anuncia o terceiro M&A deste ano com a aquisição da TOPi

A BRQ Digital Solutions, empresa líder na construção de jornadas de transformação, acaba de fechar mais um M&A integrando os serviços da TOPi, um dos principais parceiros da Salesforce no Brasil (Platinum Consulting Partner) com 13 anos de pioneirismo no mercado. Atualmente, a TOPi conta com 150 profissionais e mais de 200 clientes ao redor do mundo, é parceiro nível platinum da plataforma de CRM no mundo e referência em grandes projetos de implantação e consultoria Salesforce.

“Com a nova aquisição, criamos escala para despontar em novos mercados estratégicos e impulsionar nosso crescimento com solidez. Nossa expertise em tecnologias como Inteligência Artificial, Cloud, Advanced Analytics, conectadas ao know-how da TOPi em Salesforce vão elevar a experiência do consumidor e ajudar nossos clientes a ter a melhor gestão de relacionamento. Se o cliente cresce, nós também crescemos. Essa é a razão do nosso investimento”, diz Antonio Rodrigues, Chief Investor Relations Officer da BRQ.

Já para Wendel Lemos, CEO e fundador da TOPi, o movimento representa a criação de uma estrutura robusta de oferta de serviços de soluções Salesforce para clientes atuais e futuros. “Como parte da BRQ, potencializamos nosso compromisso de elevarmos empresas ao sucesso com estratégias inovadoras, tecnologias de ponta e know-how de mais de uma década para gerar valor de negócio”.

A TOPi é a terceira aquisição recente da companhia, que integrou nesse semestre as operações da BMSIX e da Livetouch ao portfólio de serviços. Rodrigo Frizzi, Chief Digital Officer da BRQ, afirma que a estratégia é de ampliação e fortalecimento das frentes de negócios.

“Combinando nossas forças com empresas altamente especializadas, expandimos a capacidade de entrega da nossa plataforma de serviços em projetos de Cloud, Mobile e Salesforce a fim de implementar uma jornada digital ainda mais completa e escalável para nossos clientes”, diz Frizzi.

A companhia manterá seus acionistas e o mercado será informado sobre os fatos subsequentes e a conclusão da referida operação, na forma da legislação aplicável.

