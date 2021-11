FDC fortalece presença e negócios no Paraguai para transferir conhecimento

O ministro da Indústria e Comércio do Paraguai, Luís Castiglioni, e outros representantes do país estiveram no Brasil e visitaram o campus da Fundação Dom Cabral (FDC), em São Paulo. Na pauta, a comitiva paraguaia, que foi recebida pelo presidente executivo da FDC, Antonio Batista da Silva Junior, conversou sobre a presença da FDC no Paraguai, por meio do programa Paex, destinado às empresas de médio porte.

O Paex é uma solução proprietária da FDC que articula uma poderosa rede para apoiar a profissionalização das empresas, transferindo conhecimento e promovendo maior competitividade e crescimento sustentado. As empresas parceiras têm acesso a um modelo de gestão capaz de alinhar propósito, estratégia, inovação, impacto social e resultados no curto, médio e longo prazos. A excelência e tecnologia de ponta em gestão, a troca de experiência, formação de executivos e equipes de alta performance e o acompanhamento da FDC elevam os resultados com a intensidade e a velocidade que as empresas precisam.

“A Fundação Dom Cabral tem aumentado os negócios no Paraguai. Fizemos uma reunião com os representantes da nossa associada no país e com empresários. Estamos aumentando a nossa atuação lá com o apoio de famílias empresárias. Estamos trabalhando no desenvolvimento de soluções tanto para o setor público, quanto privado no Paraguai”, diz Viviane Barreto, diretora de Relações Internacionais da FDC.

Além do encontro no Brasil, Barreto contou que esteve recentemente em Assunção, capital do Paraguai, em uma ação conjunta com a Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, para avaliar a possibilidade do uso compartilhado da Plataforma de Infraestrutura (PILT) da FDC, a maior plataforma de inserção de dados sobre Infraestrutura de Logística de Transporte do Brasil.

“A infraestrutura é um desafio transversal para todos os setores lá no Paraguai e podemos transferir nosso conhecimento para apoiá-los nesta área. Existem muitas possibilidades de cooperação entre os países e temos sido muito bem acolhidos”, diz Barreto.

Estavam presentes na comitiva, além do ministro Castiglioni, a embaixadora Estefanía Laterza, diretora Nacional de Rediex; Ramiro Samaniego, vice-ministro de Indústria do Paraguai; Federico Sosa, diretor de Atração de Investimento do MIC; Jose Kim, especialista Setorial de Autopeças do MIC; Anália Burgos, encarregada de Promoção Comercial; o embaixador Luís Fernando Avalos, Cônsul Geral do Paraguai em São Paulo; Sebastian Bogado, Adido Comercial do Paraguai no Brasil; Nádia Melgarejo de Casagrande, encarregada da Seção Comercial do Consulado Geral do Paraguai em São Paulo; o embaixador Juan Angel Delgadillo; primeiro secretário Fernando López Closs, encarregado da Seção Econômica Comercial da Embaixada do Paraguai; embaixador Raúl Cano Riccardi, vice-ministro de Relações Econômicas e Integração; e o primeiro secretário Santiago Daniel Sanchez Blasser, diretor de Comércio Exterior.

